רוסיה הודיעה כי כוחותיה התקדמו בעיר פוקראבסק שבמזרח אוקראינה, אחת מנקודות המאבק המרכזיות בחזית דונייצק, עליה נפלו אלפי חיילים מכל צד.

לפי משרד ההגנה הרוסי, חייליו פועלים כעת סביב תחנת הרכבת והאזור התעשייתי בעיר, ומחסלים לדבריו "כוחות אוקראיניים מכותרים". עוד נמסר כי יחידות רוסיות נכנסו לשכונת פריגורודני שבקצה העיר והקימו שם עמדות קבועות.

אוקראינה מצדה מכחישה את טענות הקרמלין וטוענת כי הקרבות בעיר נמשכים, וכי כוחותיה מונעים מהרוסים לנתק את קווי האספקה. היחידה האוקראינית ה-7 להגנה מהירה מסרה כי חייליה סיכלו ניסיון רוסי לחסום את הדרך מרודינסקה, צפונית לעיר. "אנחנו ממשיכים לטהר את פוקראבסק מהאויב", נאמר בהודעת הצבא בקייב, במה שנראה כהודאה דה-פקטו שהכוחות הרוסים אכן חדרו לעיר בתום מאבק של חודשים ארוכים.

הפרויקט האוקראיני למיפוי פתוח Deep State, הנחשב למקור מרכזי למעקב אחרי תנועות בשטח, מציג נכון לעכשיו שליטה רוסית רק באזור קטן בדרום העיר, בעוד יתרת השטח מוגדרת "אזור אפור" שבו אף צד אינו שולט באופן מלא.

פוקראבסק, שהייתה בעבר ביתם של כ-60 אלף תושבים, חרבה כמעט לחלוטין במהלך הלחימה, ורוב תושביה ברחו זה מכבר. השתלטות רוסית מלאה עליה עשויה לאפשר למוסקבה לפתוח ציר מתקפה חדש לעבר קרמטורסק וסלוביאנסק – שתי הערים הגדולות האחרונות שנותרו בידי אוקראינה במחוז דונצק, שאותו מבקשת רוסיה לכבוש כולו, מה שמסביר את חשיבות השליטה בעיר לשני הצדדים.

ההתקדמות הזו, אם תאושר, תיחשב להישג המשמעותי ביותר של מוסקבה מאז כיבוש העיר אבדייבקה בראשית 2024, בתום אחד הקרבות הקשים ביותר במלחמה.

מאז, מדווחת רוסיה על התקדמות איטית אך עקבית לאורך חזית המשתרעת על כאלף קילומטרים. מנגד, אוקראינה מדגישה כי מדובר בשינויים זעירים בגבול הלחימה, וטוענת כי באזור דובראפיליה שבצפון פוקראבסק הצליחה להשיב לידיה יותר מ-185 קילומטרים רבועים.

הלחימה, הנמשכת כבר למעלה משלוש שנים ושמונה חודשים, נראית במידה רבה תקועה. שום שיחות שלום פנים-אל-פנים לא התקיימו מאז יולי, אף על פי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה לקדם מגעים שיביאו לסיום המלחמה. בקייב מדברים על "מבוי סתום יקר מדם", ואילו מוסקבה מדגישה כי היא "ממשיכה בהשגת הישגים חשובים בשטח".

לאחרונה, הודיעה מוסקבה כי היא אינה "רואה טעם בפגישה אישית עם הנשיא טראמפ", לאחר שגם האחרון הודה שהוא לא מעוניין ב"פגישה מבוזבזת", כלשונו.

במקביל דיווח משרד ההגנה הרוסי על מתקפת לילה נרחבת נגד שדות תעופה צבאיים אוקראיניים, בסיס לתיקון ציוד צבאי, מתקנים בתעשייה הביטחונית ותשתיות גז המספקות להם אנרגיה. עוד נמסר כי כוחות רוסים פעלו באזור העיר קופיאנסק, שם הדפו לדבריהם יחידות אוקראיניות מארבע עמדות מבוצרות בגדה השמאלית של נהר האוסקול.

דובר צבא אוקראינה, ויקטור טרהובוב, אמר אתמול כי ניסיונות רוסיה להתקדם למרכז קופיאנסק נכשלו עד כה, וכי התקפות נגד אוקראיניות האחרונות "האטו באופן משמעותי את קצב התקדמות האויב".