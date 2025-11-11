מוסקבה הודיעה כי כוחותיה התקדמו לעומק הערים האוקראיניות פוקרווסק וקופיאנסק שבמזרח המדינה, מהלך המהווה מכה כואבת עבור אוקראינה.

לטענת הרוסים, העיר פוקרווסק – המכונה בתקשורת הרוסית "שער הכניסה לדונייצק" – עשויה לשמש בסיס להמשך ההתקדמות צפונה לעבר קרמטורסק וסלוביאנסק, שניים ממעוזי אוקראינה האחרונים באזור.

במקביל פורסם ברשתות החברתיות סרטון יוצא דופן שבו נראים חיילים רוסים נכנסים לפוקרווסק כשהם רוכבים על אופנועים, על גגות רכבים מרוסקים ובתוך טנדרים חסרי דלתות.

הערפל הסמיך שמילא את הדרך והכביש זרוע ההריסות יצרו אווירה המזכירה לדברי גולשים סרט פעולה מוכר.

בניגוד לתכנים רבים ברשתות החברתיות המתבררות כ'פייק ניוז', רויטרס אימתה את מיקומו של הסרטון לפי סימנים בשטח ותצלומי לווין.

לדברי קייב, כ-300 חיילים רוסים נמצאים כעת בתוך העיר, אך רוסיה מנסה להחדיר כוחות נוספים תוך ניצול תנאי הערפל.

הרוסים מצדם טוענים כי הצליחו להשתלט על חלקה המזרחי של קופיאנסק שבמחוז חרקיב, וכי כוחותיהם מתקדמים צפונה ומזרחה מפוקרווסק. בנוסף דווח כי יחידות רוסיות השתלטו על מחסן דלק בשולי קופיאנסק ועל מספר תחנות רכבת סמוכות.

מפקד רוסי המזדהה בשם הקריאה "הצייד" אמר בסרטון שפרסם משרד ההגנה במוסקבה כי כוחותיו "השלימו את הבידוד של האזור המזרחי" ומבססים שליטה מלאה על קווי האספקה.

באוקראינה מדווחים על קרבות כבדים סביב דוברופיליה, שם מנסים כוחות מקומיים לבלום את התקדמות הרוסים. הרמטכ"ל האוקראיני, אלכסנדר סירסקי, אמר בראיון לעיתון אמריקני כי רוסיה ריכזה באזור למעלה מ-150 אלף חיילים, כולל יחידות ממוכנות וחיל נחתים, במטרה לכבוש את פוקרווסק.

שני הצדדים מציגים גרסאות סותרות באשר למצב בעיר, אך לפי מפות פתוחות של שני הצבאות נראה כי רוסיה כמעט השלימה את המהלך הלוחץ משני אגפים.

לפי הנתונים שפרסמה מוסקבה, רוסיה מחזיקה כיום ביותר מ-19 אחוזים משטחה של אוקראינה – כ-116 אלף קילומטרים רבועים – עלייה קלה לעומת שלוש השנים האחרונות.