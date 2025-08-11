כיכר השבת
דמות ציבורית

יעקב ליצמן

פוליטיקאי חרדי בכיר, יו"ר אגודת ישראל לשעבר, שר הבריאות והשיכון בעבר, וממובילי הציבור החרדי בכנסת ישראל במשך למעלה משני עשורים

יעקב ליצמן (נולד ב-1948), פוליטיקאי חרדי בכיר המשתייך לחסידות גור, כיהן כיו"ר אגודת ישראל וכשר הבריאות והשיכון בממשלות ישראל. נשוי ומתגורר בירושלים. במשך למעלה מ-21 שנה שימש כחבר כנסת מטעם יהדות התורה, עד להתפטרותו מהכנסת בשנת 2022.

בשנת 2022, במסגרת הסדר טיעון עם היועץ המשפטי לממשלה, הודה ליצמן בעבירות של הפרת אמונים והתפטר מהכנסת. ההסדר כלל מאסר על תנאי וקנס, והביא לסיום הקריירה הפוליטית הארוכה שלו במערכת הפוליטית הישראלית.

במהלך כהונתו בכנסת, היה ליצמן מהדמויות הבולטות בציבוריות החרדית. הוא כיהן בתפקידים בכירים, ביניהם יו"ר ועדת הכספים, שר הבריאות ושר השיכון. בתקופת משבר הקורונה היה מהקולות הבולטים בייצוג האינטרסים של הציבור החרדי מול הממשלה.

מערכת היחסים בין ליצמן לחברי סיעתו באגודת ישראל ידעה עליות ומורדות. לאורך השנים התגלעו מחלוקות בינו לבין חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר, בעיקר סביב חלוקת התפקידים והמשאבים בתוך המפלגה.

בשנותיו האחרונות בפוליטיקה, התמודד ליצמן עם ביקורת ציבורית נרחבת, בעיקר סביב התנהלותו במשבר הקורונה. למרות זאת, שמר על מעמדו כאחד המנהיגים המשפיעים בציבור החרדי ובמערכת הפוליטית הישראלית.

