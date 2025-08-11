העבריינית החרדית נשלחה לבידוד: פגעה באסירה בכלא האוסטרלי

מלכה לייפר, לשעבר מנהלת בית ספר יהודי במלבורן שהורשעה בהתעללות ופגיעה קשה בתלמידותיה, נשלחה לבידוד בבית הכלא בו היא מרצה את עונשה – לאחר שתועדה מבצעת מעשה פוגעני באסירה אחרת. כך דווח היום (שני) בכלי תקשורת באוסטרליה.

על פי אחד המקורות, לייפר, בת 58, פגעה באסירה בשנות ה־20 לחייה, שהועברה לאגף רק לאחרונה. המעשים עליהם היא נענשה התרחשו לפני כשבועיים בחלק המבודד של הכלא.

לפי הדיווח, שהובא באתר Yent התקרית אירעה אף שלייפר שוהה בתנאים מחמירים בבית הכלא, הכוללים הגבלה חמורה על יצירת קשר עם אסירות אחרות ושהייה בתא קטן במשך 23 שעות ביממה.

עם זאת, נטען כי היא נהנתה מהקלות חריגות ביחס לשאר האסירים באגף השמור – בהן שימוש במיקרוגל, ציוד בישול, אפשרות לבצע הזמנות מיוחדות מדי יום חמישי ואף רשות לאפות חלות.

בעקבות האירוע, הוחלט על העברתה המיידית של לייפר לבידוד, כחלק מצעדי הענישה והבטיחות במקום.