הזמר גילה שהתפילין שלו פסולות: "גיליתי שצדקתי"

הזמר אבי אבורומי שלח את התפילין שלו לבדיקה בעקבות חשש אישי וגילה שצדק. הרבנים יגאל כהן ויהונתן פרטוש סייעו לו להשיג תפילין חדשות במהירות לפני טיסתו לחו"ל (ברנז'ה)

(צילום: ברק לוי)

הזמר אבי אבורומי, המקורב לדת ולמסורת היהודית, שלח את התפילין שלו לבדיקה וגילה שהן פסולות.

"תגידו לי איפה מוצאים אנשים כאלה. השם זיכה אותי ושלח לי מלאכים שמלווים אותי בחיים", כתב אבי אבורומי בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

הוא הוסיף: "לפני כמה ימים הרב לקח לי את התפילין לבדיקה כי חששתי שהן פסולות מסיבה מסוימת וגיליתי שצדקתי".

לדבריו, "הסברתי לרב שאני חייב לתקן אותן הכי מהר שאפשר כי אני טס לחו"ל השבוע וחייב אותן איתי - הרב יגאל כהן והרב יהונתן פרטוש הצדיקים דאגו לי לתפילין חדשות תוך יום. אני רק אומר תודה לקב"ה שיש מסביבי את האנשים האלה".

(צילום: באדיבות המצלם)

הרב פרטוש היקר! יהודי צדיק, משמח לבבות, נעים זמירות מזכה הרבים ואהוב על כל מי שנעמד מולו. הוא ממגנט ממש!! אחד התלמידים הכי קרובים ואהובים על הרב יגאל כהן שליט״א כבר שנים רבות. אשרינו שזכינו לרב פרטוש תלמיד קטן מבין תלמידיו הטהורים
אין על הרב פרטוש

