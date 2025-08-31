הזמר גילה שהתפילין שלו פסולות: "גיליתי שצדקתי"

הזמר אבי אבורומי, המקורב לדת ולמסורת היהודית, שלח את התפילין שלו לבדיקה וגילה שהן פסולות.

"תגידו לי איפה מוצאים אנשים כאלה. השם זיכה אותי ושלח לי מלאכים שמלווים אותי בחיים", כתב אבי אבורומי בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

הוא הוסיף: "לפני כמה ימים הרב לקח לי את התפילין לבדיקה כי חששתי שהן פסולות מסיבה מסוימת וגיליתי שצדקתי".

לדבריו, "הסברתי לרב שאני חייב לתקן אותן הכי מהר שאפשר כי אני טס לחו"ל השבוע וחייב אותן איתי - הרב יגאל כהן והרב יהונתן פרטוש הצדיקים דאגו לי לתפילין חדשות תוך יום. אני רק אומר תודה לקב"ה שיש מסביבי את האנשים האלה".