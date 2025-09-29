כיכר השבת
ערב הפגישה הגורלית עם טראמפ: שרה נתניהו נשאה תפילה באוהל הרבי מחב"ד

שעות לפני הפגישה הגורלית של רה"מ נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ, רעיית רה"מ הגברת שרה נתניהו הגיעה - בשליחות בעלה - לשאת תפילה באוהל הרבי בניו יורק | תיעוד (ברנז'ה)

התפילה באוהל הרבי

רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הגיעה הלילה (בין ראשון לשני) תחת אבטחה כבדה לתפילה באוהל של הרבי בניו יורק בשליחות בעלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ערב פגישתו הגורלית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פגישה שתעסוק בתוכנית 21 הנקודות ובמרכזה סיום המלחמה ברצועת עזה ושחרור כל החטופים משבי חמאס.

את הגברת נתניהו ליוו ראשי ומנהלי 'אור אבנר' בארץ הקודש ובארצות הברית השלוחים הרב יהודה בלוי, הרב זלמן זבולונוב, הרב לוי יצחק וולוביק ורעיותיהם השליחות הגב' בתיה זבולונוב והגב' רבקי וולוביק.

בראש המשלחת עמדה נשיאת קונגרס יהודי בוכרה בארה"ב הגב' חגית סופייב לבייב, בתו של הנגיד ונשיא קונגרס יהודי בוכרה העולמי ר' לוי לבייב.

הגב' נתניהו, שזה לה תפילתה השנייה בשנה האחרונה, כתבה פדיון נפש כנהוג, ובהמשך נכנסה אל דל"ת אמותיו הק' של הרבי והעתירה בתפילה להצלחת עם ישראל במערכה מול אויביו ולהשבת כל החטופים.

