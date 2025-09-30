רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, שיתפה היום (שלישי) את עוקביה ברשת האינסטגרם ברשמיה מתוך הביקור שערכה בבית הרבי מחב"ד באוהל אדמו"רי החסידות בניו יורק.

הגברת נתניהו כתבה: "במהלך ביקורנו בניו יורק לרגל עצרת האו״ם, חזרתי לבית מדרשו של הרבי מליובביץ׳ זצ״ל - מקום של אמונה עמוקה ואור שלא יכבה לעולם".

לדבריה, "הרבי היה דמות יוצאת דופן. איש רוח שפעל ללא לאות למען עם ישראל, באהבה ובתחושת שליחות עמוקה. הדרך שסלל ממשיכה להאיר עד היום, בדרכם של המונים בכל העולם".

עוד כתבה: "בעלי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, זכה לקשר אישי עם הרבי. באחת הפגישות ביניהם אמר לו הרבי: ״אתה הולך לבית החושך אל האו״ם. אך עליך לזכור, שאפילו בחושך הגדול ביותר, אם תדליק נר קטן הוא יאיר למרחקים. שליחותך היא להדליק נר של אמת ושל עם ישראל.” משפט שנאמר לפני שנים ועדיין רלוונטי מתמיד".

הגברת נתניהו הוסיפה וסיפרה: "כשנולד בננו יאיר, שלח הרבי מכתב ברכה מרגש בכתב ידו. לצד הברכה הוסיף מילה אחת, נדירה ומרגשת: “יאיר מזלו”.

לסיום כתבה: "הגעתי לשם להתפלל לשלום חיילינו, ולהחזרת כל חטופינו במהרה. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל".