זוהראן ממדאני, פרו פלסטיני מוצהר שהכריז בעבר כי יפעל למעצר ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק, הושבע הלילה (חמישי) לתפקיד ראש עיריית ניו יורק.

ההשבעה נערכה בטקס פרטי מעט אחרי חצות בתחנת הרכבת התחתית ההיסטורית “אולד סיטי הול”, תחנה שאינה פעילה עוד ונחשבת לאחת מאבני הדרך של מערכת התחבורה בעיר. את שבועת האמונים העניקה לו התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישיה ג’יימס, בנוכחות בני משפחתו בלבד.

בדברים קצרים שנשא לאחר ההשבעה אמר ממדאני כי מדובר ב”כבוד ובזכות של פעם בחיים”. הוא הדגיש את הבחירה במיקום הטקס ואמר כי התחנה ההיסטורית היא עדות לחשיבות התחבורה הציבורית לחיוניות, לבריאות ולמורשת של ניו יורק.

בהודעה שפרסם צוות המעבר שלו נמסר כי ההחלטה לקיים את ההשבעה בחצות ובתחנת הרכבת נועדה לסמל את היותה של מערכת הסאבוויי “עורק החיים של ניו יורק”, וכזיכרון לעיר שממדאני מתכוון להיאבק למענה – עיר שנבנתה על ידי ניו־יורקים ולמען ניו־יורקים.

עוד לפני הטקס אמר ממדאני כי הוא נשבע אמונים בתחילת השנה החדשה בענווה ובתחושת אחריות, כשהוא רואה בכך הזדמנות להוביל מיליוני ניו־יורקים לעידן חדש של הזדמנויות ולהמשיך את מורשת הגדולה של העיר.

במהלך ההשבעה השתמש ממדאני בקוראן, ובכך הפך לראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק ולראש העיר הראשון שנשבע אמונים באמצעות הקוראן.

בשעות אחר הצהריים צפוי להתקיים טקס ההשבעה הציבורי בעירייה, שבו יישבע אמונים מחדש על ידי הסנאטור העצמאי מוורמונט ברני סנדרס, לאחר דברי פתיחה של חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו־קורטז. בצוות המעבר ציינו כי בניגוד לשנים קודמות, שבהן חולקו כ־4,000 כרטיסים לטקס, הפעם מוזמנים כל תושבי העיר להשתתף, ולאחריו תיערך גם מסיבת רחוב פתוחה לציבור.