חג האילנות ביערות, בפארקים ובקהילה - אירועי ט"ו בשבט עם קק"ל

קרן קימת לישראל מזמינה את הציבור לחגוג את חג האילנות בשורה של אירועים ופעילויות ברחבי הארץ - ביערות, בפארקים ובקהילות. במהלך ט״ו בשבט יתקיימו נטיעות, סיורים, הפנינג ואירועי תרבות לכל הגילים, למשפחות, למבוגרים ולקבוצות, באווירה חגיגית, ירוקה ושמחה (תיירות)

חג האילנות ביערות, בפארקים ובקהילה - אירועי ט"ו בשבט עם קק"ל

זו הזדמנות לצאת אל הטבע, להתחבר לאדמה ולערכי השמירה על הסביבה - לכל האירועים ולהסדרי נגישות והפרטים המלאים, באתר קרן קימת לישראל.

אייל אוסטרינסקי, יו"ר קק"ל: "ט"ו בשבט השנה הוא הצהרה של חוסן חברתי ותקווה ישראלית שורשית. אחרי טבח ה07/10 וחורבן חלק מיישובי הצפון אין סמלי יותר מנטיעות על מנת להדגיש את הזיקה המובהקת בין עם ישראל לאדמתו ולהראות שחרף כל האתגרים והקשיים, אנו בוחרים בחיים ובצמיחה ושגשוג כפי שנטיעות ט״ו בשבט מסמלות. כשאנו יוצאים יחד לשטח, מהגליל ועד הנגב, אנחנו לא רק נוטעים עצים, אלא מעמיקים את השורשים הקהילתיים שלנו ומחזקים את הערבות ההדדית בינינו. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעשייה המשותפת, מתוך ידיעה שדווקא כאן, בחיבור שבין אדם, קהילה ואדמה, הכל צומח״.

