אין מרפא לנפש כמו הטבע, הנופים המוריקים, הירוק למלוא העין וקולות פכפוך המים. ארץ ישראל משופעת בטבע אינסופי קסום, ובימים אלה רבים רבים יוצאים לנוח בחיק הטבע ולהחליף כוחות לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

לרגל ימי בין הזמנים יצאנו לבדוק מקרוב את מאחורי הקלעים של הטבע: כיצד מתבצעת החלוקה בין הגופים האחראיים, ועל מה אחראי כל גוף. רשות הטבע והגנים - רט"ג רשות הטבע והגנים היא רשות ממשלתית הכפופה למשרד להגנת הסביבה שאחראית בין היתר לשמור על הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בארץ. היא גם זו שתפקידה לתחזק את האתרים השונים בארץ ולהפעילם לקהל הרחב. רשות הטבע והגנים הוקמה על פי חוק (חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר) בשנת 1963. בהתחלה היא התנהלה כשני תאגידים שונים: "רשות שמורות הטבע" ו"רשות הגנים הלאומיים", שאוחדו לרשות הטבע והגנים בשנת 1998. >> למגזין המלא - לחצו כאן מטרות רשות הטבע והגנים מתחלקות למחויבויות לשמור על הטבע ועל אתרי המורשת, ולטפח אותם לרווחת הציבור. בנוסף, רשות הטבע והגנים שומרת על הטבע – על בתי הגידול הטבעיים, על תפקוד המערכות האקולוגיות ועל מגוון הצמחים ובעלי החיים – בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ובשטחים הפתוחים. נכון להיום, בישראל יש 467 שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים. השטחים המוגנים האלה משתרעים על פני כ-5,624,000 דונם. בישראל הוכרזו 6 שמורות טבע ימיות בים התיכון ועוד שלוש בים האדום. רשות הטבע והגנים מנהלת את השמורות והגנים הללו, כאשר כ-30% מתקציבה מגיע מהכנסות עצמיות, בעיקר מדמי כניסה ומאגרות שונות באתר רשות הטבע והגנים.

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998 קובע מספר קטגוריות שונות לאתרי הטבע:

שמורת טבע: שטח הנשמר במצבו הטבעי, לצורך הגנה על ערכי חי, צומח או תצורות (גיאולוגיות נדירות, ו/או על יחסי גומלין ביניהם למשל: חברת צומח מסויימת). הפיתוח בשטח זה הוא לרוב מוגבל ומצומצם לחלק קטן מתחומי השמורה. גן לאומי: אזור טבע ונוף בעל חשיבות למורשת הלאומית. כמו שמורת טבע, נשמר הגן הלאומי כשטח ירוק, אך בניגוד אליה מתבצעות בו לרוב עבודות פיתוח הן לחשיפת מורשת היסטורית, והן לשיפור אפשרויות הבילוי והנופש בתחומי האתר. אתר לאומי: אתר בעל חשיבות למורשת הלאומית בעת החדשה, לרוב מבנה בעל ערך היסטורי מראשית ההתיישבות. מרבית האתרים הלאומיים בארץ מייצגים מקומות מראשית ההתיישבות הציונית ועד למלחמת העצמאות.

שמורת הטבע הראשונה בישראל היא "שמורת החולה" שקיבלה את מעמדה בהכרזה משנת 1964 בתוקף "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" וזכתה להיות הראשונה מבין מאות שמורות הטבע שהוכרזו אחריה לפי החוק הישראלי.

והנה פרט טריוויה: שמורת הטבע הגדולה בארץ היא שמורת רמון שבנגב, ששטחה המוכרז הוא כמיליון דונם, נחשבת לשמורת הטבע הגדולה בישראל.

לעומתה, שמורת בריכת פסוטה היא שמורת הטבע הקטנה בישראל, שלולית חורף בגודל 3.5 דונם בלבד ליד פסוטה.

שמורת הטבע הגבוהה בארץ היא שמורת הר חרמון שגובה חלק פסגתו שבתחומי ישראל 2,224 מטר (והיא המקום הגבוה ביותר בארץ), והיא נחשבת לשמורת הטבע הגבוהה בארץ. (החרמון הסורי עדיין לא הוכרז כשמורת טבע. ש.צ).

לעומתה, על פי רשות הטבע והגנים, שמורת עינות צוקים זו השמורה היבשתית הנמוכה ביותר בעולם, ובשטח השמורה נמצא נווה המדבר הנמוך ביותר בעולם.

רשות הטבע והגנים פועלת לשימור וניהול המראה המייחד והמאפיין את חלקי הארץ השונים, למען תושבי הארץ כולה, תוך שמירה על האיזון בין צרכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וסביבתיים. הרשות פועלת לשימור ערכי מורשת ותרבות האדם בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, תוך טיפוח אתרים אלו, המחשתם והנגשתם לקהל.

רט"ג מאמינה בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ופועלת לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת. רשות הטבע והגנים שותפה בעיצוב מדיניות לאומית לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, בשיתוף עם עמיתים בארץ ובעולם, בהווה ולמען הדורות הבאים.

אתרים של הרט"ג לדוגמה: גן לאומי מצדה, גן לאומי חורשת טל, שמורת הטבע הבניאס, שמורת הטבע עין אפק, גן לאומי תל אשקלון.

מי קובע כמה נשלם על כניסה - ולפי איזה היגיון?

ברשות הטבע והגנים מסבירים כי התשלום לאתרים הוא על פי חוק בהתאם לאגרות הקבועות בתקנות גנים לאומיים ושמורות טבע. לדבריהם, העלויות שנקבעות אינן בסמכות רשות הטבע והגנים אלא מאושרות על ידי שר האוצר והשר להגנת הסביבה, לאחר בדיקה של משרד המשפטים. במסגרת התקנות נקבע כמה ייגבה בכל אתר ואילו הנחות או פטורים מתשלום יינתנו לאוכלוסיות שונות כגון חיילים, נכים, ילדים ועוד.

ברשות הטבע והגנים מסבירים עוד כי ההכנסות מהכניסות לאתרים מיועדות לאחזקת ותפעול האתרים קולטי הקהל בתשלום: "התקציב של הרשות בנוי משני חלקים - תקציב המתקבל מהמדינה שמיועד למשימות שמירת טבע ומורשת, ותקציב הכנסות פנימיות מגביית תשלום דמי כניסה המנוהל כמשק סגור החוזר לאתרים. מאחר שמרבית האתרים אינם מאוזנים וההוצאות עולות על ההכנסות, האתרים מנוהלים בסבסוד צולב".

קרן קיימת לישראל - קק"ל

קרן קיימת לישראל היא חברה עצמאית לתועלת הציבור, שמרכיב חשוב ומרכזי בהגדרה שלה הוא שמירת היערות והייעור, תוך הסברה חינוכית ודאגה שהיערות בישראל יהיו נגישים לכולם בחינם. בחברה מגדירים עצמם כ"יערן של המדינה".

קק"ל הוקמה בשנת 1901. היא אחד מהמוסדות הציוניים ורשות היער בפועל של ישראל. ליבת העשייה של קק"ל היא היער והייעור (דואגת לניהול היער בצורה מיטבית ושמירתו כשטח פתוח בחינם לציבור 24/7), שימור ושמירה על העצים בארץ (בשיתוף משרד החקלאות), משק המים בישראל (שיקום נחלים , הקמת מאגרים ועוד), התיישבות וחקלאות. זהו גוף עצמאי שממומן מהכנסותיו ומתורמים ואינו מתוקצב ישירות על ידי המדינה.

בנוסף, לקק"ל תפקיד מרכזי נוסף והוא השבחת והכשרת קרקעות לעיבוד ולהתיישבות, ובתחומים כגון סלילת דרכים וניקוז.

אתרים של קק"ל לדוגמה: אגמון החולה, פארק הירדן, יער בית קשת, יער בן שמן, יער יתיר, פארק ראש ציפור, פארק בן גוריון.

החברה להגנת הטבע היא עמותה ציבורית ללא כוונות רווח ותפקידה הוא לחנך לשמירה על הסביבה, הטבע, המורשת, בעלי החיים והנוף, והיא עושה זאת בשלל פעילויות, חוגים, טיולים מודרכים, בתי ספר שדה ומועדון חברים גדול.

החברה להגנת הטבע, היא ארגון שמירת הטבע הלא ממשלתי, הגדול בישראל ובין הוותיקים בעולם - היא נוסדה בשנת 1953 ופועלת כבר למעלה מ-70 שנה. החברה להגנת הטבע, היא עמותה ציבורית, עצמאית, שאינה תלויה בשום גוף ממשלתי, או עסקי.

מטרת החברה להגנת הטבע, היא לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת בישראל, לחנך לאהבת והכרת הארץ, להגביר את המודעות לחשיבות נושאי הטבע והסביבה, לחיים של כולנו וליצור מודעות לשמירת הטבע והסביבה, בקרב האזרחים.

החברה להגנת הטבע, מתעסקת במגוון רחב מאוד של תחומים, בהם: טבע, סביבה, צפרות, חיות בר, משבר האקלים, טיולים, בתי ספר שדה, תכנון, טבע עירוני, פעילות עירונית, פעילות קהילתית, מהחרמון בצפון ועד אילת בדרום.

סימון שבילים

הוועדה לשבילי ישראל, הפועלת תחת החברה להגנת הטבע, אחראית על סימון השבילים בישראל, כולל שביל ישראל. הוועדה מורכבת מנציגים של גופים מוסדיים שונים, ביניהם רשות הטבע והגנים, קק"ל, משרדי ממשלה שונים והחברה להגנת הטבע עצמה.

בנוסף לסימון השבילים, החברה להגנת הטבע גם משדרגת ומשפצת את שביל ישראל, ומאפשרת למטיילים ליהנות מחוויית טיול בטוחה ומשופרת.

שביל ישראל הוא מסלול הטיול הרגלי (טרק) הארוך בישראל. מסלולו, לאורך כל מדינת ישראל, מתחיל בהר החרמון בצפון ומסתיים קרוב לבית ספר שדה אילת, על חוף מפרץ אילת, ואורכו נכון לשנת 2025, לאחר השינויים שבוצעו בו במהלך השנים, הוא 1,088 קילומטרים ומחולק ל-56 קטעים.