בוקר לבן על הר החרמון: כ-5 ס״מ של שלג נערמו במהלך הלילה

שלג ירד במהלך הלילה באתר החרמון בכל המפלסים, כאשר עד שעות הבוקר נערמו במקום כ־5 סנטימטרים של שלג - כך נמסר מעדכון רשמי של האתר. השלג מוסיף לרדת גם בשעות אלו, והטמפרטורה במפלס התחתון עומדת על מינוס 3 מעלות.

באתר ציינו כי שערי האתר ייפתחו למבקרים בהמשך הבוקר, מיד עם סיום עבודות פינוי ופילוס השלג מצירי התנועה, הנדרשות לצורך הבטיחות. עוד נמסר כי רכבל המבקרים והאטרקציות ייפתחו בהתאם לתנאי מזג האוויר, וכי ייתכנו עיכובים בשל מזג האוויר החורפי השורר במקום. נכון לעכשיו שורר באתר מזג אוויר חורפי במיוחד, עם שלג בכל המפלסים, ערפל כבד וקור עז.

- צילום: אתר החרמון | צילום: צילום: אתר החרמון 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: אתר החרמון )

( צילום: אתר החרמון )

( צילום: אתר החרמון )

( צילום: אתר החרמון )

( צילום: אתר החרמון )

( צילום: אתר החרמון )