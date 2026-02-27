כיכר השבת
צפו בתיעוד

בוקר לבן על הר החרמון: כ-5 ס״מ של שלג נערמו במהלך הלילה

האתר ייפתח בהמשך הבוקר לאחר פינוי הצירים כתוצאה מהשלגים הרבים שירדו בהר בלילה האחרון; ייתכנו עיכובים בפעילות הרכבל בהתאם למזג האוויר (חדשות)

2תגובות

שלג ירד במהלך הלילה באתר החרמון בכל המפלסים, כאשר עד שעות הבוקר נערמו במקום כ־5 סנטימטרים של שלג - כך נמסר מעדכון רשמי של האתר. השלג מוסיף לרדת גם בשעות אלו, והטמפרטורה במפלס התחתון עומדת על מינוס 3 מעלות.

באתר ציינו כי שערי האתר ייפתחו למבקרים בהמשך הבוקר, מיד עם סיום עבודות פינוי ופילוס השלג מצירי התנועה, הנדרשות לצורך הבטיחות.

עוד נמסר כי רכבל המבקרים והאטרקציות ייפתחו בהתאם לתנאי מזג האוויר, וכי ייתכנו עיכובים בשל מזג האוויר החורפי השורר במקום.

נכון לעכשיו שורר באתר מזג אוויר חורפי במיוחד, עם שלג בכל המפלסים, ערפל כבד וקור עז.

| צילום: צילום: אתר החרמון
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)
(צילום: אתר החרמון)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מהמם !
חרמוני
1
התרגשות עצומה מ 5 ס"מ שלג. בחול בהרים יש 50 ס"מ שלג וההתרגשות קטנה אני ממתין שירד גשם והכנרת תתמלא אז ההתרגשות תהיה גדולה
מיוחד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר