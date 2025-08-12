בחסות הרוחות והחום | שריפה גדולה מתפשטת ליד בית שמש 

שריפת רכב בצד כביש 44, סמוך למחלף שמשון, התפתחה בצהריים לשריפה רחבת היקף ביער אשתאול, כשהאש מתפשטת במהירות בשטחי החורש. הדיווח הראשוני התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה בשעה 12:50, וצוותי כיבוי ממרחב בית שמש הוזנקו למקום. עוד בטרם הגיעו, גלשה האש משולי הכביש אל תוך היער, והובילה להזנקת מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" לפעולה מהאוויר.

האירוע מתרחש בתנאי שטח קשים במיוחד, עם חום כבד ורוחות חזקות שמגבירות את הלהבות. "אנחנו פועלים לבלימת התפשטות האש בתנאים מורכבים, בשטח סבוך ועם רוח חזקה", מסר רס"ל זיו אקווה, דובר כבאות והצלה לישראל בתחנה האזורית בית שמש.

משטרת ישראל ומשמר הגבול פועלים באזור להכוונת התנועה ולהבטחת ביטחון התושבים. בשל הסכנה, נסגר לתנועה ציר 44 ממושב תרום ועד צומת איקאה, ונרשמים עומסי תנועה כבדים.

עובדי ויערני קק"ל פועלים בשטח לצד כוחות הכיבוי. "השריפה פרצה מרכב שבער בצד הכביש והתפשטה לתוך היער. בשטח פועלות ארבע כבאיות ושמונה מטוסי כיבוי במטרה למנוע את התפשטות האש לכיוון היישוב אשתאול", נמסר מקק"ל.

כוחות הכיבוי, המשטרה וקק"ל ממשיכים במאמצים מהקרקע ומהאוויר, ובכבאות והצלה מדגישים כי יימסרו עדכונים נוספים בהתאם להתפתחויות.

קרדיט: עובדי ויערני קק״ל, כבאות והצלה, משטרת ישראל.