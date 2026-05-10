על רקע התפרצות נגיף ההאנטה בספינת הקרוזים MV Hondius שעגנה סמוך לאי הספרדי טנריף, החלו הרשויות בספרד בפינוי הנוסעים מהספינה ובהעברתם לבידוד. הראשונים לרדת מהאונייה היו אזרחים ספרדים, שהועברו בקבוצות קטנות באמצעות סירות אל הנמל ומשם הוסעו ישירות לשדה התעופה המקומי.

לפי הרשויות, הנוסעים אינם מציגים תסמינים של הנגיף, אך יוטסו למדריד במטוס צבאי ספרדי ויועברו לבידוד בבתי חולים ללא מגע עם הציבור הרחב. הספינה הפליגה מספרד לאחר שהאיחוד האירופי ביקש ממדריד לנהל את פינוי הנוסעים בעקבות גילוי ההתפרצות. לפי עדכון הארגון, שמונה בני אדם שכבר ירדו בעבר מהספינה חלו בנגיף, בהם שלושה שמתו - זוג הולנדי ואזרח גרמני. שישה מהמקרים אושרו רשמית, ושניים נוספים מוגדרים כחשודים. תקופת בידוד של 42 יום סוכנות הבריאות האירופית קבעה כי כלל הנוסעים נחשבים בעלי "מגע בסיכון גבוה" כאמצעי זהירות, אף שהסיכון לציבור הרחב עדיין מוגדר נמוך. ארגון הבריאות העולמי המליץ על תקופת בידוד של 42 ימים לכל נוסעי הספינה החל מיום ראשון.

במשרד הבריאות הספרדי הדגישו כי האונייה עברה את כל בדיקות הבריאות הנדרשות לפני שעגנה. עוד נמסר כי מומחים שעלו לספינה לא מצאו מכרסמים, הנחשבים למקור ההדבקה המרכזי של הנגיף. “תנאי ההיגיינה והסביבה על הספינה תקינים ולא אותרו מכרסמים, לכן לא סביר שההדבקה התרחשה על הסיפון”, נכתב בדוח הרשמי.

שרת הבריאות הספרדית מוניקה גרסייה אמרה כי לאחר פינוי האזרחים הספרדים יפונו גם נוסעים מהולנד, גרמניה, בלגיה ויוון. בהמשך צפויים להתפנות נוסעים מטורקיה, צרפת, בריטניה וארצות הברית. לדבריה, “הטיסה האחרונה במבצע תגיע מאוסטרליה, וזהו החלק המורכב ביותר במבצע”.

כשלושים אנשי צוות יישארו על הספינה ויפליגו עמה להולנד, שם תעבור האונייה חיטוי מלא.