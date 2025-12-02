ספקות חמורים עולים בוושינגטון סביב חוקיות התקיפות שביצע הצי האמריקאי נגד כלי שיט החשודים בהברחת סמים בוונצואלה, במיוחד בנוגע לדיווח כי תקיפה שנייה שכוונה במפורש נגד ניצולים.

כפי שדיווחנו, ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי התקיפה הנוספת הוזמנה במטרה להרוג שני ניצולים ששרדו את התקיפה הראשונית, וזאת בהתאם לפקודה משר ההגנה פיט הגסט לפיה "כולם ייהרגו".

מי שנתן את הוראת הפתיחה באש הוא האדמירל פרנק בראדלי, מפקד פיקוד המבצעים המיוחדים.

מה הבעיה לחסל מחבלים?

הסוף לשמועות: הבית הלבן חושף את תוצאות בדיקות הלב של טראמפ מישאל לוי | 11:51

המעשה מעורר שאלות משפטיות חמורות, שכן המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר תקיפה נגד לוחמים שאינם מסוגלים להילחם. יתרה מכך, ה"מדריך למשפט מלחמה" של משרד ההגנה האמריקאי קובע כי אין לתקוף ניצולי ספינות טרופות באופן מודע, ויש אפילו חובה לספק להם טיפול רפואי, אלא אם כן הם פועלים בעוינות או מנסים להימלט.

ב'רויטרס' ציטטו את פרופסור לורה דיקינסון למשפטים באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ציינה כי רוב המומחים המשפטיים אינם רואים בתקיפות סירות הסמים סכסוך מזוין מוגדר, כך ששימוש בכוח קטלני מחוץ למסגרת זו מותר רק כמוצא אחרון. "מחוץ לסכסוך מזוין, זה ייחשב לרצח," אמרה דיקינסון. היא הוסיפה כי אפילו במקרה של מלחמה, הריגת ניצולים "סביר שתהיה פשע מלחמה."

עמדה דומה הביעה קבוצה של פרקליטים צבאיים לשעבר (JAGs Working Group), אשר כינתה את הפקודה כ"בלתי חוקית בעליל" וטענה כי חובה על אנשי צבא לסרב לציית לה, ושכל מי שמבצע אותה צריך להישפט בגין פשעי מלחמה.

מאז חודש ספטמבר, הצבא האמריקאי ביצע לפחות 19 תקיפות מסוג זה נגד כלי שיט חשודים בסחר בסמים באזור הקריביים ובחופי אמריקה הלטינית, בהן נהרגו לפחות 76 בני אדם.

תגובת הבית הלבן

מנגד, דוברת הבית הלבן קארולין לאוויט הגנה על המהלך, ואישרה כי שר ההגנה הגסת' נתן הרשאה לאדמירל פרנק בראדלי לבצע את התקיפות ב-2 בספטמבר.

"השר אישר לאדמירל בראדלי לבצע את התקיפות הקינטיות הללו," אמרה לביט. "אדמירל בראדלי פעל היטב במסגרת סמכותו והחוק המורה על המעורבות להבטיח שהסירה הושמדה וכי האיום על ארצות הברית של אמריקה הוסר."

לאוויט הוסיפה כי התקיפה בוצעה כפעולה של "הגנה עצמית" שמטרתה להגן על האינטרסים האמריקאים, התרחשה במים בינלאומיים, והייתה עקבית עם חוקי הסכסוך המזוין. היא הדגישה כי "ממשל זה הגדיר את טרוריסטים-נרקו אלה כארגוני טרור זרים."

יש לציין כי הנשיא דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר כי לא היה רוצה תקיפה שנייה על הסירה, ושר ההגנה הגסת' עצמו הכחיש שנתן פקודה להרוג את כולם, אך במקביל הגן על בראדלי וכינה אותו "גיבור אמריקאי."