הצבא הפוטוגני בעולם: האגרוף האמריקני שמחק את הנוכחות הרוסית והסינית בקריביים • צפו

ארה"ב הכניעה את משטר מדורו בעוצמה צבאית בלתי נתפסת  ממטוסי חמקן F-35 ועד משחתות הצי | סגן עוזר שר המלחמה של ארה"ב חשף את הרגעים שבהם מעצמת העל הוכיחה עליונות מוחלטת וריסקה את הציוד הרוסי והסיני בקריביים (חדשות בעולם)

צבא ארה"ב בקריביים (צילום: צבא ארה"ב)

לאחר המבצע המורכב ללכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, פרסם מייק בואמי, סגן עוזר שר המלחמה לענייני לוחמה בסמים ומדיניות ייצוב, תיעוד מיוחד הממחיש את העוצמה הצבאית האדירה שהופעלה במסגרת המערכה.

בואמי הודה לכלל אנשי השירות המגנים על המולדת בגבולות וברחבי העולם, והקדיש מחשבה ותפילה ללוחמי המשמר הלאומי שנפצעו באורח אנוש במהלך הפעילות המבצעית.

התיעודים מהשטח חושפים כיצד האגרוף הצבאי האמריקני, שהחל כהיערכות לוגיסטית וסימון מטרות, הפך למכונת מלחמה משומנת שאינה משאירה מקום לספק באשר לעליונותה המוחלטת במרחב הקריבי.

מייק בואמי כתב:

תודה לכל אנשי השירות שלנו המוצבים כעת בכל רחבי העולם בהגנה על מולדתנו. בנוסף, ברצוני להודות לכל כוחות החוק ושמירת המולדת המוצבים בתוך המדינה ושומרים על רחובותינו בטוחים.

נראה אותם ברגע שסין תכבוש את טייאוון
אלי

