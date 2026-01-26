כיכר השבת
תיעוד מטורף: המתנקשים ירו RPG על רכבו של ראש העיר - שניצל בנס

תיעוד יוצא דופן שמגיע מהפיליפינים ופורסם ברשתות החברתיות, מציג ניסיון התנקשות נגד ראש עיר מכהן, באמצעות רקטת RPG | התקיפה בוצעה בסביבות השעה 06:30, בעת שראש העיר עשה את דרכו בחזרה מהשוק המקומי לביתו | תיעוד ממצלמות אבטחה הראה חמושים יורדים מרכב ופותחים באש לעבר רכב השטח הממוגן | למרות פגיעת רקטת RPG וקליעים רבים ברכב, ראש העיר יצא ללא פגע (חדשות, בעולם) 

התקיפה בוצעה בסביבות השעה 06:30, בעת שראש העיר עשה את דרכו בחזרה מהשוק המקומי לביתו. תיעוד ממצלמות אבטחה הראה חמושים יורדים מרכב מסוג מיניוואן ופותחים באש לעבר רכב השטח הממוגן של אמפאטואן. למרות פגיעת רקטת RPG וקליעים רבים ברכב, ראש העיר יצא ללא פגע. עם זאת, שניים מאנשי אבטחו נפצעו בדרגות שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

שלושה חמושים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון בפיליפינים, זמן קצר לאחר שניסו להתנקש בחייו של דאטו אקמד מיטרה אמפאטואן האב, ראש עיריית שריף אגואק. התקרית אירעה אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר שיירת ראש העיר הותקפה בירי כבד וברקטה נגד טנקים.

המרדף אחר התוקפים, שבו השתתפו יחידות משטרה וצבא בסיוע כוחות קהילתיים, הוביל לאיתור הרכב הנמלט בברנגאי מטה. במהלך קרב יריות קצר במקום, חוסלו שלושה מהחמושים שהיו מעורבים במארב. המשטרה הלאומית הודיעה כי הרכב ששימש את החוליה נתפס, וכעת נבדקים פרטי זהותם של ההרוגים והמניעים שעומדים מאחורי הפעולה.

מ"מ מפקד המשטרה הלאומית, חוסה מלנסיו נרטטז הבן, הכריז על הקמת כוח משימה מיוחד לחקירת האירוע ואיסוף ראיות פורנזיות. לדבריו, "מנהלת המשטרה באזור האוטונומי בנגסמורו תרדוף אחר האחראים בכל הכוח. אלו המאמינים כי יוכלו להסתתר מאחורי רוצחים שכירים טועים. המשטרה הלאומית של הפיליפינים תרדוף אחר המתכננים ותפרק את כל הרשת האחראית לתקיפה זו".

נרטטז הוסיף והנחה את הכוחות להגביר את הנוכחות בשטח כדי למנוע הידרדרות ביטחונית. "לא נאפשר למחוז להפוך למערב פרוע. אני דורש נוכחות משטרתית גלויה 24/7. אנו נפרק את הרשתות המספקות לחמושים הללו כלי נשק בעלי עוצמה גבוהה", הבהיר והדגיש כי "המשטרה הלאומית של הפיליפינים לא תסבול ניסיונות להפחיד או לפגוע באנשי ציבור, ואנו נבטיח שהצדק ייעשה".

מדובר בניסיון ההתנקשות השלישי שממנו ניצל אמפאטואן בשנים האחרונות. ראש העיר משתייך לחמולה פוליטית רבת עוצמה במחוז מגוינדנאו דל סור, ששמה נקשר בעבר לטבח מגוינדנאו בשנת 2009. חוקרי המשטרה בוחנים כעת האם הרקע למעשה נעוץ ביריבות פוליטית מקומית או בסכסוך דמים בין חמולות באזור.

