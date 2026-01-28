כיכר השבת
כמעט תקרית דיפלומטית

"אני אעצור אותך" | מול המצלמות: הסוכן הפדרלי ניסה להיכנס לשגרירות הזרה - ונחסם על ידי עובד

תקרית חמורה התרחשה אתמול בעיר מיניאפוליס, כאשר סוכן של ICE רדף אחרי מהגר בלתי חוקי שמצא מקלט בשגרירות אקוודור בעיר | הסוכן ניסה להכנס למתחם, אולם גורש על ידי עובד המקום שהזכיר לו כי מדובר בשטח מדינה זרה | צפו בתיעוד (חדשות)

התקרית הדיפלומטית (צילום: לפי סעיף 27א)

עובד בקונסוליה של אקוודור במיניאפוליס מנע אתמול בגופו מסוכן של רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס להיכנס למתחם הדיפלומטי.

הסוכן הפדרלי הגיע למקום במסגרת מרדף אחר אדם שנמלט לתוך מבנה הקונסוליה בחיפוש אחר מקלט, אולם נתקל בהתנגדות נחרצת מצד הצוות המקומי.

​בתיעוד מהזירה נראה העובד כשהוא חוסם את דרכו של הסוכן ומבהיר לו כי מדובר בשטח ריבוני של ממשלה זרה וכי הכניסה אליו אסורה.

במהלך העימות המילולי נשמע העובד פונה לסוכן ואומר לו תרגע, אוקיי? תרגע. בהמשך הוסיף העובד אזהרה ואמר כי אם תיגע בי, אני אתפוס אותך.

​התקרית הסתיימה לאחר שהעובד הדגיש בפני הסוכן כי מדובר בממשל זר, וכי על פי הכללים הדיפלומטיים אין לרשויות אכיפת החוק המקומיות סמכות להיכנס למבנה ללא אישור. האירוע, שהתרחש ב-27 בינואר, עורר עניין רב בשל החיכוך בין רשויות ההגירה האמריקניות לבין החסינות המוענקת לנציגויות דיפלומטיות זרות.

