עובד בקונסוליה של אקוודור במיניאפוליס מנע אתמול בגופו מסוכן של רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס להיכנס למתחם הדיפלומטי.

הסוכן הפדרלי הגיע למקום במסגרת מרדף אחר אדם שנמלט לתוך מבנה הקונסוליה בחיפוש אחר מקלט, אולם נתקל בהתנגדות נחרצת מצד הצוות המקומי.

​בתיעוד מהזירה נראה העובד כשהוא חוסם את דרכו של הסוכן ומבהיר לו כי מדובר בשטח ריבוני של ממשלה זרה וכי הכניסה אליו אסורה.

במהלך העימות המילולי נשמע העובד פונה לסוכן ואומר לו תרגע, אוקיי? תרגע. בהמשך הוסיף העובד אזהרה ואמר כי אם תיגע בי, אני אתפוס אותך.

​התקרית הסתיימה לאחר שהעובד הדגיש בפני הסוכן כי מדובר בממשל זר, וכי על פי הכללים הדיפלומטיים אין לרשויות אכיפת החוק המקומיות סמכות להיכנס למבנה ללא אישור. האירוע, שהתרחש ב-27 בינואר, עורר עניין רב בשל החיכוך בין רשויות ההגירה האמריקניות לבין החסינות המוענקת לנציגויות דיפלומטיות זרות.