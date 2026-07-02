הדג הרעיל שנוגס במתכת וקוטע אצבעות כבש את הים התיכון

הדג, המכונה גם "דג פוגו", חדר לים התיכון דרך תעלת סואץ בתופעה המכונה "הגירה לספסית". התחממות מי הים התיכון בשל שינויי האקלים הפכה את האזור לסביבה נוחה עבורו, והוא החל להתפשט צפונה לעבר חופי יוון וקפריסין.

הסכנה המרכזית בנפוחית היא הרעלן העצבי העוצמתי טטרודוטוקסין המצוי בעורו ובאיבריו הפנימיים. צריכת הדג עלולה להוביל לשיתוק מערכת העצבים, קושי בנשימה, אי-ספיקת לב ואף מוות. נכון להיום, אין לרעל זה אנטידוט (נוגדן), מה שהופך כל טעות בזיהוי או באכילה לגזר דין מוות.

מעבר לרעל, הדג מצויד בשיניים חזקות המאוחדות למבנה דמוי "מקור".

סרטונים שהופצו על ידי דייגים מראים את הדגים נוגסים בקלות בפחיות שתייה ובחתיכות עץ. הדייגים מדווחים כי הדגים קורעים את רשתות הדיג שלהם בחיפוש אחר שלל, דבר הגורם לנזקים כלכליים כבדים: "אנחנו יוצאים לדוג יום אחד ומבלים את שלושת הימים הבאים בתיקון הרשתות", סיפר דייג מכרתים. במקרים נדירים, הדג אף עלול לנשוך ולקטוע אצבעות של בני אדם.

כדי לבלום את התפשטות המין הפולש, ממשלת יוון החלה לשלם לדייגים תמריץ כספי של 5.33 אירו לקילוגרם עבור לכידת הדגים. הדגים שנתפסים מוקפאים ונשלחים לשריפה במתקנים ייעודיים. תוכנית דומה הופעלה לאחרונה גם בקפריסין.

למרות הבהלה, הרשויות ביוון מדגישות כי עד כה לא נצפו הדגים באזורי הרחצה של נופשים, וכי הסכנה העיקרית היא לדייגים הבאים איתם במגע ישיר. הצלב האדום היווני פרסם אזהרה לציבור הכוללת פרוטוקולים לעזרה ראשונה במקרה של נשיכה והסברים על הסכנות הטמונות בדג.