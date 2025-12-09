כיכר השבת
אירוע אלים בצומת המרכזי: התייר ניצל מדקירה קשה בזכות מעיל חורף

תייר ניצל מדקירה בטיימס סקוור במנהטן, כשמעילו העבה בלם את הסכין שננעצה בגופו | החשוד נעצר ושני התיירים, שנפצעו קל בלבד, סירבו אפילו להתפנות לטיפול רפואי (בעולם)

עצרת בטיימס סקוור. אילוסטרציה (צילום: חיים טוויטו)

תקרית אלימה בטיימס סקוור הסתיימה באופן בלתי צפוי: תייר בן 47 ניצל מפציעה חמורה בלב מנהטן שבניו יורק לאחר שמעילו העבה בלם סכין.

זה קרה ביום שני סמוך לרחוב 42 והשדרת השמינית המנהטן, כאשר התייר ושותפתו לטיול - אישה בת 44 - המתינו לאוטובוס תיירים בשעת צהרים.

על פי משטרת ניו יורק, אלמוני התקרב אל השניים ותקף אותם ללא התגרות מוקדמת. התוקף דקר את הגבר בבטנו, אך להב הסכין נבלם כמעט לחלוטין הודות למעיל החורפי הכבד שלבש.

האישה הותקפה גם היא, נחבטה, הוכתה ונפלה על הקרקע במהלך המתקפה. למרות עוצמת האירוע, שני התיירים סבלו מפציעות קלות בלבד וסירבו לקבל טיפול רפואי במקום.

החשוד, רוברט קרי, בן 43, נעצר זמן קצר לאחר מכן ומואשם בשני סעיפי תקיפה ושני סעיפי הטרדה. מניעיו טרם התבררו. כך דווח היום (שלישי) בניו יורק פוסט.

המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע, בעוד התיירים שבו למלונם כשהם עדיין המומים - אך בעיקר מודים למעיל שהפך, באופן בלתי צפוי, לאפוד הצלה.

