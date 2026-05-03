הנתונים במדד מגלים כי הישראלים אימצו את הכרטיס האדום ככרטיס התשלומים המרכזי שלהם בחו"ל:

עד כה בוצעו תשלומים באמצעות הכרטיס בכ-115 מדינות שונות וביותר מ-97 סוגי מטבעות החל ממטבעות מרכזיים כמו דולר ואירו ועד למטבעות כגון שילינג סומלי וטוגרוג מונגולי.

המדינות בהן אנו מוציאים הכי הרבה:

במקום הראשון מדורגת תאילנד כמדינה בה נעשה השימוש הנרחב ביותר בכרטיס ואחריה ניצבת ארצות הברית. בנוסף, נרשם מהפך כאשר מדינות מזרח אירופה בדגש על צ'כיה והונגריה, עוקפות את מדינות המערב ובראשן בריטניה וצרפת. מגמה זאת תואמת את השינוי בהעדפת המטיילים הישראלים לטוס למדינות אלה, על פני המדינות שהובילו בעבר.

החנויות הפופולריות:

מהמדד ניתן ללמוד כי מותג האופנה יוניקלו (Uniqlo) מוביל את טבלת הרכישות, כאשר הסניף הפופולרי ביותר נמצא בקוסמוי, תאילנד. אחריו מדורגת זארה (הסניף הפופולרי בבודפשט) ובמקום השלישי Primark (הסניף הפופולרי בפראג). ביוון, המותגים המובילים הם זארה וספורה.בתחום התחבורה: אפליקציית UBER מובילה בהוצאות התחבורה, אחריה אפליקציית GRAB (הדומיננטית באירופה) ובמקום השלישי הסאבווי של ניו יורק.

Duty Free

שלושת שדות התעופה בהם הדיוטי פרי קוסם לנו במיוחד הינם : שדה התעופה של דובאי, זאת ככל הנראה בשל נפח טיסות הקוניקשן הגבוה ביעד ואחריו ברשימה נכנסים Suvarnabhumi שבבנגקוק וLuton שבלונדון.

שירות פספורטכארד PAY מבוסס על טכנולוגיית AI Protector המונעת עמלות המרה כפולות בתשלומים במט"ח באמצעות הכרטיס האדום של פספורטכארד, וכן במשיכת כסף מזומן בכספומטים בחו"ל.

מנכ"ל פספורטכארד PAY איציק אבקסיס: "לקוחות פספורטכארד חוסכים היום למעלה מ 10% על הוצאותיהם בחו"ל. נתוני מדד פספורטכארד PAY מוכיחים שהתייר הישראלי הינו צרכן חכם המודע לאפשרויות החדשות שזמינות לו. לקוחותינו מבצעים השוואה בין כרטיס האשראי הישראלי שלהם לבין השימוש בפספורטכארד ומשתמשים בפספורטכארד PAY פעם אחר פעם, זה האישור הטוב ביותר לכך שהצלחנו להסיר את חסם העמלות המיותרות וחוסר השקיפות שאפיין את הענף שנים ארוכות".