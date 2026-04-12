נתב"ג בימים אלה

רשות שדות התעופה הודיעה היום (ראשון) על חידוש מדורג של שירות איסוף חבילות 'פטור ושמור' בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות הפסקת האש וההקלות בהנחיות פיקוד העורף. הפעילות, שהופסקה במהלך מבצע שאגת הארי, תחודש החל משעות הצהריים של היום.

השירות מיועד לנוסעים ששבו לישראל במהלך תקופת המבצע, בין התאריכים 28 בפברואר ל-9 באפריל, ולא התאפשר להם לאסוף את חבילותיהם עקב המצב הביטחוני. תהליך האיסוף יבוצע בתיאום מלא עם רשות המיסים והחברות המפעילות את השירות - ריצ'רדסון-היינמן ושקם אלקטריק.

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

איסוף בזימון מראש בלבד
רשות שדות התעופה מדגישה כי האיסוף יתאפשר אך ורק לנוסעים שקיבלו זימון מראש ליום ושעה מהחברות הרלוונטיות. ההגבלה נועדה לשמור על סדר ובטיחות במתחם, בעיקר לאור העומס הצפוי בימים הראשונים. על פי ההנחיות שפורסמו, הנוסעים נדרשים להגיע במועד שנקבע להם בלבד - הגעה ללא זימון לא תתאפשר. האיסוף יתבצע באופן אישי בלבד, כנגד הצגת דרכון ואישור רכישה. רשות שדות התעופה הבהירה כי לא יתאפשר איסוף באמצעות ייפוי כוח או עבור מספר נוסעים ללא נוכחותם הפיזית או דרכוניהם.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מסלול מבוקר במגזר G

הפעילות תתקיים במגזר G של נמל התעופה ותלווה באמצעי זיהוי ובקרה בהתאם להנחיות הביטחון. לאחר קבלת החבילה, הנוסעים יידרשו לעבור דרך מסלולי המכס בהתאם לנדרש, כפי שמקובל בתהליכי איסוף רגילים.

רשות שדות התעופה הדגישה כי האחריות על תיאום הזימונים, עדכון הלקוחות ומתן מענה לפניות הציבור בנושא זה היא של החברות המסחריות המפעילות את שירות 'פטור ושמור'. נוסעים המעוניינים לאסוף את חבילותיהם מתבקשים לפנות ישירות לחברות לקבלת זימון.

בשלב הראשון צפוי עומס בימים הראשונים, ועל כן הציבור מתבקש להקפיד על ההנחיות ולהגיע בהתאם לזימון בלבד. רשות שדות התעופה הבהירה כי תמשיך לפעול לשמירה על הרציפות התפקודית של שערי הכניסה והיציאה של ישראל, תוך הקפדה על בטיחות, ביטחון ושירות לנוסעים.

ההנחיות של רשות שדות התעופה ( צילום: דובר רש"ת )

יצוין כי בימים האחרונים חל שיפור הדרגתי בפעילות נמל התעופה בן גוריון, לאחר תקופה של מגבלות ומתווים מצומצמים במהלך המבצע. כפי שדיווחנו, נתב"ג חזר לפעילות מלאה בעקבות הפסקת האש, כאשר חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה.