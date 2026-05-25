עשרה נוסעים ואנשי צוות נפצעו כאשר טיסה CX156 של קתאי פסיפיק איירווייז מבריסביין להונג קונג נתקלה במערבולת בבוקר שבת, 23 במאי. הנוסעים תיארו את החוויה המפחידה כ"נפילה חופשית מגורד שחקים".

קתאי פסיפיק אישרה ל- SCMP כי טיסה CX156 מבריסביין להונג קונג חוותה מערבולות, מה שגרם לפציעתם של 10 בני אדם ופונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

נוסעים השוו את תחושת המערבולת במטוס לנפילה חופשית בפארק שעשועים, ואמרו שהמטוס צנח לפתע למשך כשתי שניות. "שישה אנשי צוות וארבעה נוסעים דיווחו על פציעות קלות, ושמונה מהם פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי נוסף", אמר דובר קתאי.

רשות שדות התעופה של הונג קונג אישרה שקיבלה דיווח על הטיסה בסביבות השעה 6:00 בבוקר והזעיקה מיד כבאים ופרמדיקים. המטוס נחת בשלום בשעה 6:35 בבוקר, וצוות רפואי עלה מיד למטוס כדי לסייע לפצועים.

באופן נוראי, המערבולת התרחשה רגע לפני הגשת הארוחות, מה שאומר שייתכן שחלק מאנשי הצוות עמדו או נעו במטוס באותו זמן. כאשר כלל מגשי האוכל התעופפו בחלל המטוס והפכו את תא הנוסעים לפח זבל.