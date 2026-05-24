אימה בשחקים: טיסה שגרתית של חברת התעופה הבריטית Jet2 מהאי הספרדי טנריף (TFS) לברמינגהם שבאנגליה (BHX) נאלצה לבצע נחיתת חירום בפורטוגל לאחר תקרית רפואית חריגה של הטייס, במהלכה חש ברע והדיילים חשדו כי הוא עובר התקף לב.
טיסה LS1266 הופנתה לפורטו בשעות הלילה המאוחרות של יום חמישי לאחר שהקפטן, על פי הדיווחים, החל להרגיש ברע (חשד לקיומו של התקף לב) בזמן שהמטוס טס בגובה 30,000 רגל.
צוות הנוסעים חיפש בדחיפות בתא הנוסעים אחר אנשי מקצוע רפואיים בקרב הנוסעים שיכלו לסייע. לדברי הנוסעים, המטוס חווה "צניחה פתאומית" בזמן שהצוות התכונן לנחיתת החירום, שהתרחשה בשדה התעופה פרנסיסקו סה קרניירו בסביבות השעה 2:11 לפנות בוקר ביום שישי.
מחברת Jet2 נמסר: "טיסה LS1266 מטנריף לברמינגהם הופנתה לפורטו ביום חמישי (21 במאי), עקב מחלה שחשה באחד הטייסים. בשום שלב לא נפגעה הבטיחות, והנוסעים המשיכו את נסיעתם. אנו מתנצלים בפני הנוסעים על העיכוב הבלתי צפוי הזה".
