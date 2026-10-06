הבן המשגיח חשף; מה ענה בעל ה'חזון איש' לרבנית ליפקוביץ ע"ה?

מעמד ה'הקפות שניות' המרכזי בהיכל ישיבת 'משכנות התורה' ברחוב בן יעקב בבני ברק נמשך אל תוך הלילה ברוממות עילאית, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן, רבני הישיבה, ומאות בני הישיבה, האברכים והבוגרים שגדשו את בית המדרש המפואר מקצה לקצה.

כמדי שנה במרכז המעמד קרוב לשעת חצות לילה, בא המשגיח הגאון הצדיק רבי משה דוד ליפקוביץ להשתתף במעמד לצד ראש הישיבה, כבשיא המעמד מוביל המשגיח את הקהל בשירת "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו". כשכל קטע עוצר המשגיח להסביר ולהתבונן במילות הבקשה והשירה.

בתיעוד נדיר מהשירה נראה המשגיח זועק ממילות השיר מסר נוקב שמנפץ תפיסה קיימת בעולם הישיבות – לפיה הצלחה בלימוד תלויה במידה כזו או אחרת בכישרון הפנומנלי של הבחור.

בתיעוד המרגש נראה המשגיח כשהוא חורז בנגינה כאשר הגיע למילים "הוא יפתח לבנו בתורתו", וכה אמר: "עכשיו אבל אנחנו נתחיל להתפלל ולבקש, אבל אנו לא מבקשים 'הוא יפתח כישרוננו', אלא מבקשים 'הוא יפתח לבנו'... מה זה 'הוא יפתח לבנו בתורתו'? רואים שהתורה - אין זה תלוי בכישרון! זה תלוי ברצון... למי שיש לו רצון עמוק..."

ולהמחשת הדברים חשף המשגיח בסיפור מבית אמו הרבנית הצדקנית מרת חוה אסתר ע"ה, א"ח לאביו רה"י הגרמי"ל זצ"ל, כאשר בשעתו ביקשה ברכה ילדיה מבעל ה'חזון איש' זצ"ל: "שמעתי שאמי ע"ה הלכה ל'חזון איש' זכרונו לברכה, וביקשה ממנו ברכה 'שהילדים ירצו ללמוד, וידעו ללמוד'. אז החזון איש שלח להגיד: שהוא מתפעל מהנשים האלה שיודעות איך לבקש... כי המהות זה ה'רצון', ומהו הרצון? זה הלב". כשכך ממשיך המשגיח בשירה נרגשת יחד עם בני הישיבה, כשהם חוזרים שוב ושוב בדביקות על המילים "הוא יפתח לבנו בתורתו... הוא יפתח לבנו בתורתו", כשהשירה המרוממת וההתעוררות נמשכו לתוך הלילה.