מה הן קרנות חוב ומדוע יותר משקיעים כשירים בוחנים אותן?

בשנים האחרונות, עם התרחבות עולם ההשקעות האלטרנטיביות, תופסות קרנות החוב מקום מרכזי לצד אפיקי הנדל"ן, התשתיות והפרייבט אקוויטי. עבור המשקיע הכשיר, מדובר באפיק שאינו סחיר המציע מבנה השקעה שונה מהחשיפה המסורתית למניות או לאג"ח בבורסה: במקום רכישת זכויות בעלות, המנגנון מבוסס על העמדת אשראי ישיר ללווים.

קרנות חוב נבחנות לעיתים כחלק ממערך כולל של גיוון תיק ההשקעות, במיוחד בתקופות המאופיינות בשינויי ריבית ובתנודתיות בשווקים הסחירים. לצד האפשרויות שהאפיק מציע, חשוב להבין גם את מנגנון הפעולה שלו, את עקרונות ניהול הסיכון ואת האתגרים והסיכונים הכרוכים בו.

מהי קרן חוב, כחלק מעולם ההשקעות האלטרנטיביות?

קרן חוב (Debt Fund) היא מכשיר השקעה המגייס הון ממשקיעים לטובת העמדת אשראי ללווים, בהתאם לאסטרטגיה ומדיניות חיתום שהוגדרו מראש. כחלק מעולם ההשקעות האלטרנטיביות הקרן אינה נסחרת בבורסה, מאופיינת באופק השקעה לטווח בינוני-ארוך ובנזילות מוגבלת בהשוואה לניירות ערך סחירים.

בניגוד להשקעה הונית (Equity) , המקנה זכויות בעלות בנכס או בחברה, קרן החוב פועלת כגוף מממן. היא מעמידה הלוואות לפרויקטים ולתאגידים, לרוב בתחומי הנדל"ן, התשתיות או הפעילות העסקית.

מנהל הקרן אמון על ניהול המערך הכולל, החל מאיתור הזדמנויות ובחינת חוסנו הפיננסי של הלווה, דרך ניתוח סיכוני האשראי והבטוחות, ועד למעקב שוטף אחר עמידת הלווים בתנאי המימון.

בשונה מהשקעה מנייתית השואפת להצפת ערך, התשואה בקרן חוב נגזרת מתזרים מזומנים שוטף – כלומר, מהחזרי הקרן והריבית המשולמים על ידי הלווים, כפי שנקבע מראש בהסכם לקבלת האשראי. עם זאת, חשוב להדגיש כי קיומם של הסכמי הלוואה אינו מהווה ערובה מוחלטת לפירעון: היכולת לבצע את ההחזרים בפועל תלויה בחוסנו הפיננסי של הלווה, בטיב הבטוחות שהועמדו ובנסיבות השוק. לפיכך, סיכון האשראי – כלומר, החשש מפני כשל בפירעון או עיכוב בהחזרים – הוא רכיב הסיכון המרכזי באפיק זה.

למה משקיעים כשירים בוחנים קרנות חוב כחלק מגיוון התיק?

משקיעים כשירים רבים מבקשים כיום להיחשף לאפיקים המאופיינים במתאם (קורלציה) נמוך לתנודתיות היומיומית של שוקי ההון הסחירים. בתקופות של אי-ודאות מאקרו כלכלית או שינויים בסביבת הריבית, נכסים פרטיים עשויים להוות חלופה המושפעת מדינמיקה שונה מזו של המדדים בבורסה.שילוב חוב פרטי בתיק ההשקעות עשוי להוות רכיב לגיוון אסטרטגי, בין היתר בשל מבנה תזרימי המבוסס על הסכמי אשראי ולעיתים מגובה בבטוחות.. עם זאת, חשוב לזכור כי למרות שעקרון הפיזור הוא מאבני היסוד של עולם ההשקעות, הוא אינו מבטיח ביצועים מסוימים או מבטל את סיכוני האשראי והנזילות הכרוכים באפיק.

ההחלטה על שילוב קרן חוב בתיק נגזרת ממכלול של שיקולים פרטניים: אופק ההשקעה, צרכי הנזילות של המשקיע, רמת הסיכון המבוקשת והיקף החשיפה לנכסים לא-סחירים. על המשקיע הכשיר לבחון לעומק את מסמכי הקרן, להבין את מנגנוני הדירוג והחיתום, ולשקול את ההשקעה כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של תיק הנכסים שלו.

ניהול סיכונים בקרנות חוב – עקרונות, בדיקות ואתגרים

ניהול סיכונים מהווה את ליבת הפעילות של קרן חוב מקצועית. אלה עקרונות המפתח המנחים את פעילות הקרן:

• מנגנון חיתום ובדיקות אשראי: בחינה מעמיקה של כושר ההחזר של הלווה, ניתוח חוסנו הפיננסי והניסיון הניהולי שלו, לצד הערכה שמאית או כלכלית של הפרויקט שבגינו מבוקש המימון.

• עקרון הפיזור: מניעת ריכוזיות על ידי חלוקת תיק האשראי בין מספר רב של לווים, פרויקטים וסקטורים, בהתאם למדיניות ההשקעה.

• מערך בטוחות ושעבודים: הבטחת האשראי באמצעות שעבוד נכסים או זכויות של הלווה. עם זאת, יש להביא בחשבון כי שווי הבטוחה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק.

• מגבלות חשיפה ובקרה שוטפת: קביעת רף חשיפה מקסימלי ללווה בודד או לענף ספציפי, וקיום מנגנון ליווי ובקרה המוודא עמידה בתנאים.

סיכוני האפיק ואתגרי המימוש

לצד מנגנוני ההגנה, בהשקעה בקרן חוב יש סיכונים מהותיים ואתגרים שחשוב להכיר:

סיכון אשראי: האפשרות לכשל בפירעון, עיכוב בהחזרים או חדלות פירעון של הלווה. חשוב להבין כי גם במקרים של קיום בטוחות, תהליך מימושן עלול להיות מורכב, יקר וממושך.

סיכון נזילות: מאחר שמדובר באפיק שאינו סחיר, היכולת של המשקיע לממש את החזקותיו מוגבלת ואינה מיידית, בשונה מניירות ערך בורסאיים.

רגישות מאקרו כלכלית: תמורות בסביבה הכלכלית – כגון שינויים חדים בסביבת הריבית, האטה בשוק הנדל"ן או משברים ענפיים, עלולות לשחוק את כושר ההחזר של הלווים ואת שווי הנכסים המגבים את ההלוואה.

קרן חוב מול אפיקים סחירים ומול השקעות הוניות

בשונה מאיגרות חוב או מניות הנסחרות בבורסה, קרן חוב פועלת בזירה החוץ בנקאית והלא-סחירה. בעוד שהשוק הציבורי מתאפיין בשקיפות מלאה ובציטוטי מחיר יומיים, בקרן חוב הערכות השווי והדיווחים למשקיעים מבוצעים במועדים קבועים (לרוב רבעוניים) ובהתאם למסגרת ההסכמית.

תנודתיות מול נזילות - בעוד שניירות ערך סחירים חשופים לתנודות שוק תכופות, שווי האחזקה בקרן חוב אינו נגזר ממסחר יומי אלא מהערכת איכות האשראי והביצועים בפועל. עם זאת, חשוב להבהיר שהיעדר תנודתיות במחיר אינו מעיד על היעדר סיכון: הוא משקף מבנה שונה של הערכת שווי ונזילות מוגבלת, המהווה את סיכון המפתח באפיק הלא-סחיר.

חוב (Debt) מול הון (Equity)- בהשוואה להשקעות הוניות אלטרנטיביות כמו קרנות נדל"ן או פרייבט אקוויטי, ההבדל המרכזי נעוץ במעמד המשקיע. בהשקעה הונית (Equity) המשקיע הוא שותף - אם הפרויקט מצליח מעל למצופה, הרווח שלו אינו מוגבל (פוטנציאל ל"אפסייד" גבוה). מנגד, במקרה של כישלון או הפסד, המשקיע הוא הראשון לספוג את הנזק הכלכלי.

בהשקעת חוב (Debt) המשקיע הוא מלווה, כלומר, הרווח שלו מוגבל מראש לגובה הריבית שנקבעה, גם אם הפרויקט הרוויח הרבה מעל למצופה. היתרון הוא רמת ההגנה: המשקיע זכאי לקבל את כספו בחזרה לפני בעלי ההון, מה שמפחית את הסיכון לאובדן ההשקעה – כמובן, בתנאי שהלווה עומד בהתחייבויותיו.

מכלול השיקולים מראה שאין אפיק "נכון" באופן גורף. ההבדלים בין חוב, הון, ונכסים סחירים משקפים פרופילים שונים של סיכון, נזילות ואופק השקעה. עבור המשקיע הכשיר, קרנות חוב מהוות כלי לגיוון התיק ויצירת עוגן תזרימי, אך בחירה בהן מחייבת בחינה מדוקדקת של מסמכי ההשקעה, הבנת מנגנון ניהול הסיכונים והתאמה למטרות הפיננסיות האישיות.

אין באמור בכתבה משום המלצה או ייעוץ השקעות, וכל החלטה מחייבת בחינה פרטנית של נסיבות המשקיע ושל מסמכי ההשקעה הרלוונטיים.

שוק ההשקעות האלטרנטיביות נושא בחובו סיכויים אך גם סיכונים, שיש לקחת בחשבון בעת ביצוע ההשקעה, כגון: סיכוני שוק, לרבות חשיפה למט"ח, לריבית ולשווקים גלובליים, סיכונים תפעוליים, סיכונים רגולטוריים, סיכון נזילות מוגבלת וסיכון מורכבות ושקיפות מוגבלת של העסקאות. וכן סיכונים ייחודיים להשקעות פרייבט אקוויטי, לרבות אופק השקעה ארוך, חוסר נזילות ותלות בביצועי מנהל הקרן.

האמור לעיל כולל מידע כללי ונבחר בלבד בנוגע לתחום ההשקעות אלטרנטיביות ולכן אינו מתיימר להיות כוללני ומקיף, ואין לראות בו סקירה ממצה של התחום ו/או של הסיכונים הכרוכים בו. האמור אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או פרשנות ו/או סקירה מלאה של הוראות הדין. בקבלת החלטת השקעה על המשקיע לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידו בלבד אודות העסקה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בעסקה, עליו לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים לעסקה, וכן להתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר נדרש בטרם ההשקעה. הצעת ההשקעה בעסקאות של אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים בכל תקופה בת 12 חודשים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך או למשקיעים כאמור בסעיף 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"). אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות, כמו גם יועציה והפועלים מטעמה (א) אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק; (ב) אינם בעלי רישיון מכוח חוק זה; ו-(ג) אינם מבוטחים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק. כל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. מובהר כי אין באמור לעיל התחייבות להשאת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה. השימוש במידע לעיל הוא על אחריותו של המשתמש בלבד. המידע לעיל נכון ל – פברואר 2026.