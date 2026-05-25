מעמד הכנסת ספר תורה התקיים בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. את ספר התורה זכה להכניס הרב יצחק בר חיים, ממייסדי מסלול 'הנחל החרדי' ומראשי רבני עמותת 'נצח יהודה', לעילוי נשמת רעייתו המנוחה, האישה החשובה והצדקנית מרת יוכבד חיי שרה בת אברהם מאיר ע"ה.

קודם לכן, התכנסו רבנים, קצינים ובני המשפחה בבית הרב לכתיבת האותיות האחרונות ביריעות ספר התורה. ברגעים של התרוממות הרוח ולאחר השלמת כתיבת האות האחרונה, בירך הרב יצחק בר חיים בשם ומלכות ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", לקול קריאות 'אמן' נרגשות מצד הקהל הרב שגדש את הבית.

תהלוכת הכנסת ספר התורה יצאה מבית הרב בר חיים וצעדה ברחובות השכונה, כאשר המוני החוגגים מלווים את ספר התורה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה. הרחובות לבשו חג, וקולות השמחה נשמעו למרחוק. האירוע הפך למפגן מיוחד של אחדות וקידוש השם, שחיבר יחד גוונים שונים בקהל.

בין המשתתפים הרבים שבאו לחלוק כבוד לתורה ולרב המוערך, בלטו ראשי ישיבות ורבנים, לצד אברכי כוללים ותושבים מגבעת מרדכי. אליהם הצטרפו עשרות בחורים מישיבת חברון הסמוכה, שהגיעו לשמוח בשמחתה של התורה לצד לוחמים, קצינים ורבני עמותת 'נצח יהודה'.

המשתתפים במעמד ציינו בהתרגשות את הפסיפס האנושי הייחודי שנוצר סביב ספר התורה, אשר חיבר בצורה טבעית בין בחורי הישיבות, האברכים, תושבי השכונה והחיילים במדים, שרקדו כולם יחדיו

בתום הצעדה המרוממת, ספר התורה הוכנס לבית הכנסת "חניכי הישיבות" בשכונה, המקום בו הרב בר חיים קובע את תפילתו מדי יום. ספר התורה הוכנס לארון הקודש בהיכל בית הכנסת.

הרב יוסף וייסברג, רב שכונת גבעת מרדכי אמר לרב בר חיים "כמה מיוחד היה היום. מרומם. אווירה של קדושה וטהרה. תפסה אותי נקודה חשובה מאוד. חיילים ובחורי חברון רוקדים יחד. בתקופה שיש ויכוחים, חילוקי דעות, זו הייתה תזכורת כמה כולם חלק מעם ישראל, והתורה הקדושה מחברת בין כולם. ואם יורשה לומר, האישיות של הרב, מצליחה לעשות זאת. מה שבודדים מצליחים".