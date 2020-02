[1] את הסיפור הזה [בגירסה הכתובה להלן] סיפר בעל המעשה בעצמו בארצות הברית לגברת יפה אליאך שהיתה חוקרת שואה מפורסמת, והוציאה ספר: "The Hassidic tells from the Holocaust", שבו היא אספה סיפורים מהשואה מכלי ראשון, ופעם היתה אחראית במחנה של בנות בית יעקב באחד המחוזות בארצות הברית, ושמה במטבח פגשה בטבח זקן שהיה לו מבטא מערב ארופאי מובהק, ושאלה אותו אם הוא עבר את השואה ואם הוא מכיר סיפור יפה כלשהו שתוכל לכתוב בספר שלה. הטבח אמר לה שאכן יש לו סיפור מעניין, והוא סיפור לה את כל הסיפור בטרם גילה לה שהוא בעל המעשה, ובטרם גילה לה ששנה קודם לכן עבר ניתוח פלסטיקה בידו. כמובן שהיא בתחילה לא האמינה לו וטענה שאין זה הגיוני, וכי אם הנאצי היה טוען שיצמח לו זנב או שיצמחו לו קרניים – כך היה נעשה?! או אז שלף בפעם המי יודע כמה הזקן את כף ידו והראה לו את השערות על כף ידו (כנראה שערות לבנות...), ואמר לה שהוא הוא אותו בחור. ולתדהמתה על סף עלפון, סיפר לה הזקן על הנס המופלא שהיה לו בעוברו את הניתוח להשתלת עור שנה קודם לכן. כמובן שסיפור זה התפרסם בספרה והיה לאחד הסיפורים המופלאים והידועים מתוך אינספור סיפורי מופתים שהתגלו בתקופת מאורעות השואה. [המקליד]