המדריך המלא לחפיפת פאה במקלט • עשו זאת בעצמכן

המצב הביטחוני והמתיחות מול איראן גורמים לרבות מאיתנו להישאר קרוב למרחב המוגן. אבל מה עושים כשהפאה כבר זקוקה לרענון דחוף והתורים בסלון מתבטלים? מומחי WIGBOX מגישים לך את מדריך החירום הביתי – שלב אחרי שלב:
המדריך המקצועי לחפיפה ביתית:
- ההכנה: מתחילים בסירוק עדין של הפאה. פותחים קשרים מלמטה כלפי מעלה כדי למנוע קריעה של השיער.
- האחיזה הנכונה: בפאות 'לייס' או 'סקין', יש לתפוס את הפאה באזור הרשת ולא באזור הלייס/העור, כדי למנוע מתיחה, קריעה או התרחבות של הבסיס.
- החפיפה: השתמשי במים פושרים (לא חמים מדי ולא קרים). את השמפו יש להניח מלמעלה כלפי מטה ולעלות איתו בעדינות, תוך זהירות מירבית על הלייס והסקין.
- המרכך - הכלל החשוב: את המרכך מורחים רק מקו האוזניים ומטה. בשום אופן לא מניחים מרכך על הטופ או הסקין!
- הייבוש: בסיום החפיפה, סחטי את הפאה בעדינות עם היד. הניחי אותה על ראש קלקר (בוגה).
- לפתיחה כלפי מעלה: תפסי בעדינות את הלייס וסרקי כלפי מעלה.
- לשביל באמצע: דאגי לשביל מדויק כבר כשהפאה רטובה.
- טיפ לחוששות: ניתן לחפוף ישירות על הראש של הבובה כדי לשמור על צורת הלייס.
- הפיניש: לפאה תנועתית או מתולתלת – כווצ'צ'י את השיער בעדינות לאייבוש טבעי על המדף. לפאה חלקה – דאגי שהקצוות יהיו מונחים כלפי פנים כשהשיער מחוץ למדף.
