כריות נוי הן התכשיטים של הסלון ( צילום: AI )

הבסיס: כריות נוי הן התכשיטים של הסלון

חשבו על הספה שלכם כעל שמלה שחורה ופשוטה - הכריות הן האקססוריז שקובעים אם המראה יהיה יומיומי או יוקרתי. בקיץ, לכו על בדים קלילים כמו פשתן וכותנה בגוונים בהירים, תכלת או ירוק מרווה שמעניקים תחושת אוורור וקרירות. בחורף? זה הזמן לשלוף את הקטיפה, הסריגים העבים והצבעים העמוקים כמו בורדו, חרדל או כחול לילה. הסוד למראה מקצועי הוא שילוב טקסטורות: כרית חלקה ליד כרית במרקם גס או עם דוגמה גיאומטרית עדינה.

כריות נוי הן התכשיטים של הסלון ( צילום: AI )

השכבות שעושות את ההבדל

טעות נפוצה היא לחשוב ששמיכת כרבול היא רק לצורך חימום בלילות החורף. בפועל, כרבולית נעימה שמונחת בקיפול דקורטיבי על זרוע הספה או על ההדום, מוסיפה רובד עיצובי של רכות וחמימות ושוברת את המראה המסיבי של הרהיט. שטיח קליל מחבל או קש בקיץ מול שטיח שעיר ומפנק בחורף, מגדירים מחדש את ה"טמפרטורה" העיצובית של החדר. החלפת ה"שכבות" האלו מאפשרת לסלון לנשום ולהתחדש יחד עם מזג האוויר בחוץ, בלי להחליף את הריהוט הקיים.

כריות נוי הן התכשיטים של הסלון ( צילום: AI )

אקססוריז משלימים במינימום השקעה

כדי להשלים את המראה העונתי, לא צריך יותר מכמה נגיעות קטנות. בקיץ - מגש עץ עם נרות בריח הדרים ואגרטל עם פרחים צבעוניים; בחורף - קערת נחושת עם אצטרובלים או נרות בריח קינמון ווניל. השינויים הקטנים האלו בטקסטיל ובריח יוצרים חוויה רב-חושית שגורמת לבית להרגיש חדש לגמרי בכל פעם מחדש, בלי שהזזתן אפילו רהיט אחד ממקומו.