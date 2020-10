בתחושה שלי הקורונה הגיעה למוזיקה היהודית רק עכשיו. היצירתיות והיצירה של הסגר הראשון כבר התפרצו בחודשים שעברו. אבל היובש בהופעות ובאירועים מביא ככל הנראה יובש גם לחשק היצירה של האמנים. מעט מאד שירים יוצאים בחודש האחרון, רובם גם של אמנים צעירים ופחות של אמנים וותיקים. התחושה היא שכולם מחכים לסיום הקורונה, אם כי לאף אחד אין סימון בטוח כזה בלוח השנה שלו.

מי שממשיך ליצור לאורך כל התקופה הוא המעבד והיוצר שרולי ברונכר, שבחודשיים האחרונים מדאיג את מעריצי הצמד 'שרולי ונתנאל' כשהוא יוצר חומרים עם זמרים אחרים ולא עם הפרטנר הקבוע שלו, זאת מלבד רשימת הקליפים הבלתי נגמרת עליה הוא אחראי בתקופה האחרונה כבמאי.

שרולי ברונכר מצליח לשים את ידו על אחד הילדים היותר "לוהטים" במוזיקה הישראלית, חיים ציפל, מי שהגיע למקום השני בריאליטי המוזיקה הישראלי "בית ספר למוזיקה". ציפל בן ה-13 וחצי, עולה חדש מאנגליה, ואוהד נלהב של הזמר חנן בן ארי, מוציא את השיר הרשמי הראשון שלו, לחן ומילים שכתב ברונכר שאחראי כרגיל גם על ההפקה והעיבוד המוזיקלי.

ברונכר כתב את השיר בגיל 18 ומאז השיר חיכה במגירה עד לביצוע של ציפל. מדובר בשיר פופ נעים לאוזן, אם כי הצער ו"הדיכאון" של המילים קצת נשמעים מוזר כשהם יוצאים מפיו של ילד בן 13 סך הכל.

בגדול מדובר בביצוע פופי טוב שמלמד שוב על ההבנה החדה של ברונכר בכוחות השוק של מוזיקת הפופ היהודית. השיר זכה כבר למעל 100 אלף צפיות ביוטיוב, כנראה בשל הפופולריות הרבה של ציפל ויהיה מעניין להמשיך לעקוב אחר הילד המוכשר הזה.

יוסי גרין, כבר מזמן לא רק עוד שם ברשימת הקרדיטים. הוא פעמים רבות יותר משמעותי וחשוב תקשורתית מהזמר שמבצע את השיר. זהו דבר שאין לו אח ורע במוזיקה היהודית, בה תמיד הזמר המבצע היה החשוב ביותר.

השיר החדש שגרין הוציא "Here With Us" - "כאן איתנו" הוא שיר זיכרון מרגש שנכתב לזכרה של אישה שנפטרה ממחלה קשה ולכבוד חתונת בנה הראשון. השיר שבוצע לראשונה בחתונה נועד להביא את זכרה אל האירוע.

המילים של מרים הנדלר, נוגעות ומזכירות את שיריו הגדולים והאישיים יותר של יוסי גרין באנגלית, אותם אנו זוכרים בעיקר מאלבומיו של דדי גראוכר ("טעטי" ו"אמא").

למלאכת השירה גייס יוסי גרין את הזמר הוותיק והמשובח שלמה שמחה, שמבצע את השיר בצורה מעולה ומתאימה במיוחד למילים הנוגעות. על העיבוד הצמד המוכשר אלי קליין ואיצי ברי שמצליחים כרגיל גם לעבד שירי פופ אלקטרוני קליט לצד עיבודים מוזיקליים שמרניים הרבה יותר וכולם ברמה מקצועית מעוררת השתאות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'מוזיקה' ותישארו מעודכנים

להקת זושא מארה"ב היא אחת הלהקות המעניינות יותר במוזיקה היהודית, הצמד שלמה אריה גייסין וזכריה גולדשמידט החל את דרכו כלהקה מאד "נאיבית" מבחינה מוזיקלית, מאז הוציאה הלהקה ארבעה אלבומים והאלבום החמישי כבר בדרך.

הלהקה נחלה הצלחת ענק בעיקר בקרב צעירים אמריקאים, כשהיא משלבת אווירה רוחנית ומסרים של אהבת התורה וארץ ישראל. לעומת האלבומים הראשונים שהיו מאד קליטים, שני האלבומים האחרונים של הלהקה הולכים למקומות פחות ברורים, כשבאלבום האחרון שילבו חברי הלהקה גם את הסקיצות שהוקלטו במהלך ההקלטות ויצרו אווירה מוזיקלית ייחודית ומקורית מאד מחד אך הרבה פחות קליטה ו"כיפית" מהחומרים הראשוניים שלהם.

הפעם מדובר בשיר קצר במיוחד "בגלל אבות" פחות מ-2 דקות, שיר שהולחן כאשר אביו של הסולן שלמה גייסין, היה מאושפז בבית החולים לפני פטירתו. בדומה לאלבום האחרון, גם השיר הזה חולמני ונשמע יותר כמו מסע מוזיקלי/תנועה מוזיקלית מאשר "שיר" קלאסי והוא מרגיש לי כמו פתיח לשיר או לאלבום בלבד.

לשיר מצורף קליפ אנימציה מעניין שמעביר את נושא האבות ובניהם בצורה מעניינת, אך הייתי שמח לשמוע גם שירים מהסוג ה"ישן" יותר של הלהקה לצד הסגנון החדש יותר.

להערות, הארות והסברים על חיבור מכשיר טרנזיסטור מקיט אלקטרוני nl@kikar.co.il