נפתלי קמפה משיק את אלבומו החדש: "עד שיבוא משיח"

הזמר והיוצר המצליח, נפתלי קמפה, משיק את אלבומו החמישי המקורי והשמיני בסך הכל - "עד שיבוא משיח". האזינו לטעימות משירי האלבום ולשיר "אין כאלוקינו" מתוכו (סינגלים וקליפים)

״עד שיבוא משיח״ נוצר מתוך תקופה מטלטלת, ברגעים של עצב וברגעים של נחמה, בלילות של תפילה לישועת השם ובימים של ניסים גדולים. השירים שבו מנסים להתפלל ולבקש, לנחם וגם לשמח, בריקוד של יהודי הנמשך עד שיבוא משיח.

אלבומו השמיני (החמישי המקורי) של נפתלי קמפה, הוא שוב אלבום מקורי ופורץ דרך, המכיל אחד עשר שירים חדשים, מרגשים ומשמחים, בטעם האיכותי האהוב על קהל מאזיני קמפה ואוהדי המוזיקה היהודית ברחבי העולם, לצד חידושים מיוחדים.

״אני מתפלל ומקווה״ אומר נפתלי, ״שאזכה שוב להיכנס ללבבות, להיות שליח טוב לרגעים של שמחה ורגש, תפילה וחיבור״.

את האלבום הפיקו מוסיקלית שותפיו ליצירה אלי קליין ואיצי ברי, הצמד המוביל בתעשיית המוסיקה היהודית, אשר הובילו את הקו האומנותי הייחודי, שכל כולו מעטפת מוזיקלית מושלמת ברמה הגבוהה ביותר, המאפיינת את שיריו של קמפה.

האזינו לשיר "אין כאלוקינו" מתוך האלבום:

"אין כאלוקינו" - נפתלי קמפה

