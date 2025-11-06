האם הטונים של משה קליין - הם יתרון?! // ביקורת אלבום

משה קליין הוא ללא ספק אחד הזמרים והיוצרים הצבעוניים במוזיקה החסידית-היהודית. הוא מחזיק בקבלות מוכחות במוזיקה החסידית עם להיטים חסידיים וקריירת שירה מפוארת במיטב החתונות, אלבומו השני מיצב אותו כזמר ישראלי ששר בעברית ברמה הגבוהה ביותר ואילו כעת באלבומו השלישי "הפלייליסט", קליין חוזר למקורות ומייצר אלבום שמשלב מוזיקה חסידית, ישראלית וגם מזרחית ים תיכונית.

מי שעוקב אחרי קליין בשנים האחרונות לא מופתע במיוחד מהרבגוניות שלו. קליין רמז כבר תקופה על רצונו להיות הסמן המשלב, הזמר שיכול לשיר הכל. זה שישיר שירים חסידיים במבטא אשכנזי מושלם, לצד שירים ישראליים רהוטים וסלסולים ים תיכוניים אותנטיים, במנעד שרק הוא מסוגל לו. קליין הוא ווקאליסט ברמה הגבוהה ביותר, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל היכולות שלו להישמע "בבית" בכל הסגנונות זו ההצהרה הגדולה של האלבום החדש בעל השם היומרני - "הפלייליסט". באופן כללי באלבום הזה לוקח קליין את רוב השירים אל היכולות הווקאליות שלו, כפי שמקובל בשירה הים תיכונית, לצד שני שירים חסידיים מלהיבים (ואני אשיר, רחמים פשוטים) גם בהם אנו מקבלים ביצועים ווקאליים איכותיים. האלבום נפתח בשיר "מר למתוק", שכתב והלחין היוצר המצליח אלחנן אלחדד. שיר אמונה ישראלי המשלב גוונים מזרחיים ישראליים, עם עיבוד רוק אלקטרוני עדכני ומלהיב של מאור כהן. אלחדד וקליין הם שילוב מוצלח במיוחד, השניים יצרו יחד שורת להיטים מפוארת במיוחד, כשקליין חתום על כמה מהלהיטים המוכרים ביותר של אלחדד דוגמת "שיר פשוט" ועוד רבים וטובים. באלבום החדש הם ממשיכים את שיתוף הפעולה הפורה שלהם ואלחדד יצר עבור קליין 4 שירים מתוך 12 הרצועות. אלחדד גם כתב והלחין לקליין את "להביט קדימה" המרגש, שקיבל עטיפה "טורקית" על ידי הצמד אייל ויאיר שריקי עם חיזוקים של אור כהן ודוד ביתן, לצד "רחמים פשוטים" החסידי רוקיסטי, שמושר בהברה אשכנזית, גם הוא בהפקה מוזיקלית מעולה של האחים שריקי. אחד השירים היפים באלבום.

להביט קדימה - מילים ולחן אלחנן אלחדד ( צילום: יצחק קלמן )

באלבום מארח קליין זמרים נוספים בשני שירים, בשניהם מדובר בשילובים מעוררי עניין ובעלי משמעות אמנותית, כפי שדואט אמור להיות. הראשון עם הזמר והיוצר הראל טל - "ואני אשיר" שהלחין אלי קליין ועיבדו קליין ואיצי ברי. קליין משלב שירה חסידית וישראלית לצד שירתו הישראלית מלאת הנשמה של הראל טל. הלחן האנרגטי והסוחף של קליין עם נגיעות בלקניות, מזכיר ניגונים עתיקים חב"דיים ובקלות יכולתי לחשוב שמדובר בלחן עבר. אל תפספסו.

דואט נוסף הוא עם הזמר הים תיכוני המצליח, יניב בן משיח, שילוב שמביא את שני הקולות הגדולים האלה יחד. המילים והלחן של רמי לב, כשההפקה המוזיקלית המזרחית של רן כרמי. מבחינה ווקאלית קליין ובן משיח לא רחוקים מאד, שניהם בעלי קולות גבוהים מאד עם "בשר" גם בנמוכים וההבדל ביניהם ניכר בעיקר בסגנון השירה השונה, כשבן משיח נותן את הסלסולים הטורקיים ואילו קליין שר בסגנון "נקי" יותר.

מי שחיפש גם נגיעות יווניות לצד תבלון טורקי, ימצא אותן ב"מי יאהב", שגם אותו כתב והלחין רמי לב והפיק מוזיקלית דניאל חן. זהו שיר אהבה והודיה לבורא עולם שמושר ברגש רב. הלחן מאפשר לקליין לטפס ווקאלית בפזמונים ולהעניק לשיר עוצמה רבה.

שיתוף פעולה מוצלח נוסף באלבום של רמי לב ודניאל חן, מגיע בשיר שחותם את האלבום - "ישועות". שיר דאנס עם גוון ים תיכוני, שמאפשר לקליין לסלסל בקולו.

אל תפספסו גם את "להיות קרוב" הישראלי, שכתבו, הלחינו וגם הפיקו מוזיקלית תולי ליפסקר ואברומי שטרנפלד. הלחן, עם משחקי החצי טון בפזמון (גם אם אינכם מוזיקאים, שימו לב ללחן במילים "להיות קרוב"), נפלא ומעורר עניין. ליפסקר ושטרנפלד שהיו אחראים גם לחלק גדול מאלבומו המוצלח של מוטי וייס, הם צמד מוכשר במיוחד. שימו לב לקטע המיוחד והמרגש (2:23), בו קולו של קליין נשבר בתחינה.

אין ספק שבחירת השירים של קליין טובה מאד. הוא יודע לבחור לחנים מעניינים ואיכותיים כאלה שמעניקים לו את היכולת להתבטא באופן עשיר ומעניין. באופן אישי, הייתי שמח לשמוע באלבום החדש מעט יותר שירים ישראליים עם השירה הרגועה יותר של קליין. באלבום החדש, קליין שר לרוב בטונים גבוהים מאד. זה אמנם יפה מצד אחד, אך גם מעורר מתח, בדומה לתחושה של הליכה על הקצה כל הזמן.

האלבום ששוחרר לאיטו בשנה האחרונה, צבר עד כה מיליוני צפיות בשירותי הסטרימינג השונים ונראה שהקהל אוהב את קליין גם כשהוא עושה להם חדד... קליין שעשה השנה גם את מופע הבכורה האישי שלו על במת בנייני האומה, בה שר לראשונה חלק משירי האלבום החדש, מבסס את מעמדו גם באמצעות האלבום כזמר מוביל ובעל טון, המוביל סגנון מגוון וייחודי.