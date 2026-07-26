כניסה חינם ואטרקציה במתנה: הקיץ המפתיע של החרמון

באוויר הפתוח במקום הכי שפוי בקיץ ( צילום: באדיבות המצלם )

הקיץ הגיע, בפסגת החרמון, מזג האוויר נראה כמו קיץ אך מרגיש לעיתים כמו סתיו, הטמפ' צונחת וזהו המקום המושלם לבילוי בימי הקיץ הלוהטים. הר החרמון, מהווה חלק משמורת טבע מרהיבה שהיא גם הנקודה הצפונית, הגבוהה והאסטרטגית בישראל, על אדמת החרמון נרשמו בדם סיפורי קרבות. ההר הפך מזמן לאתר בילוי ופנאי, המשנה את פניו בין עונות השנה.