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כניסה חינם ואטרקציה במתנה: הקיץ המפתיע של החרמון

זה הזמן להצפין לאתר החרמון לחזק את התיירות הצפונית שחוותה חבטות קשות בשנים האחרונות", ציין רפאל נוה מנכ"ל אתר החרמון. פסגת החרמון היא אולי המקום היחיד בו אפשר לנשום בקיץ הישראלי, אתר החרמון פועל במתכונת קיץ, משפחות, חובבי טיולים, טבע וכייף, מצביעים ברגליים ומגיעים לסיורים מודרכים בפסגת העיניים של הארץ ויום בילוי באוויר הפתוח במקום הכי שפוי בגובה 2040 מ' מעל פני הים (תיירות)

אמ
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באוויר הפתוח במקום הכי שפוי בקיץ (צילום: באדיבות המצלם)

הקיץ הגיע, בפסגת החרמון, מזג האוויר נראה כמו קיץ אך מרגיש לעיתים כמו סתיו, הטמפ' צונחת וזהו המקום המושלם לבילוי בימי הקיץ הלוהטים. הר החרמון, מהווה חלק משמורת טבע מרהיבה שהיא גם הנקודה הצפונית, הגבוהה והאסטרטגית בישראל, על אדמת החרמון נרשמו בדם סיפורי קרבות. ההר הפך מזמן לאתר בילוי ופנאי, המשנה את פניו בין עונות השנה.

במהלך הקיץ מתקיימים באתר סיורים מודרכים המשלבים טבע, מורשת וגיאופוליטיקה. הסיור מתחיל במפלס העליון, לאחר נסיעה ברכבל הקרוניות החדש, המונה 42 קרוניות, יוצאים לתצפית מרהיבה והסבר על האזור. בנוסף פועל באתר מתקן מזחלות האקסטרים שיעלה את הדופק ומתקן ה'סקיי ריידר', שמזכיר רכבת הרים תלויה אליו נוספו בחורף משקפי מציאות מדומה VR, רק בקצב רגוע ומראה מדהים מגובה 12 מ', בנוסף באוגוסט, אבובי הקיץ לגלישה במדרון וקרטינג בנהיגה עצמית (מגיל 15) על רכבי תלת אופן ועוד הרבה הפתעות.

חדש באתר החרמון: מזנון חלבי כשר.

הסיורים בהרשמה מראש, משך הסיור כשעה וחצי, יש להגיע חצי שעה לפני שעת הסיור ולהצטייד בנעלי הליכה, לבוש חם ומים. היציאה לסיורים מהקפיטריה בתחנה העליונה (הסיורים מתקיימים בהתאם לתנאי מזג האוויר)

מתי? כל שישי ובחודש אוגוסט בכל ימות השבוע. בשעות: 11:00, 13:00.

כמה? הכניסה לאתר ללא תשלום, המתקנים בתשלום. רכבל – 55 ₪ לאדם, מזחלות אקסטרים / סקיי ריידר – 45 ₪ לכל אטרקציה. רכבל+אטרקציה :90 ₪.

מבצע יולי: קונים רכבל +אטרקציה ומקבלים אטרקציה נוספת חינם.

האתר פתוח בין השעות 8:00 – 16:00 (כניסת רכב עד השעה 15:00)

לפרטים: אתר החרמון : 1599-550-560

http://www.skihermon.co.il/

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