שני אלבומי המופת (או יותר מדויק ארבעה, שניים באידיש ושנים בתרגום לעברית) של אברהם פריד - "אוצרות יהודים", ביצועים של פריד לשיריו של ר' יו"ט הערליך ז"ל, הם משהו שאני ועוד רבים גדלו עליהם. האלבומים המעולים שיצאו בתחילת שנות הנ' הביאו אותנו ללמוד בעל פה שירים באורך של למעלה מ-10 דקות, שירים של ערכים ומסרים נפלאים שזכו למעטפת מוזיקלית מופלאה לא פחות באדיבותו של הפסנתרן ירון גרשובסקי.

השירים במקור בוצעו ברובם בהקלטות גרועות במיוחד, ובהפקה שלרוב לא ראויה בכלל להאזנה. הביצוע המחודש של פריד לקח את השירים היפים אל הרמה המקצועית הראויה להם, עם תזמורים מושקעים וסאונד טוב.

אחד הלהיטים הגדולים ביותר מהאלבום הראשון של 'אוצרות יהודים' הוא השיר סיפור 'יאקאב' סיפור חייו המרתק והאמיתי של ר' יענקל פוטאש ז"ל בתקופת מלחמת העולם השנייה. על פי האגדה פגש ר' יו"ט הערליך את פוטאש בארה"ב לאחר המלחמה ושמע ממנו את סיפורו שהפך לשיר מרגש ומעניין.

השבוע "זכינו" לביצוע מחודש של גדול הזמר החסידי ללהיט בן ה-30 שנה שלו. הביצוע אף זכה לקליפ שצולם בקוסטה ריקה במהלך טיול של בכירי חברת ביטוח. קליפ זה דבר נחמד, אברהם פריד זה גם דבר נחמד ותמיד נשמע טוב, גם מקהלת 'נרננה' זה נחמד, קוסטה ריקה זה נחמד מאד, אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, למה לשנמך את השיר מהבחינה המוזיקלית? למה להקליט יצירת פאר שהוקלטה עם מיטב הנגנים והמוזיקאים יחד עם מקצבי אורגן?

אברומי ברקו, האחראי לעיבוד המוזיקלי עשה עבודה נחמדה מאד, אם אני מתייחס לנגינה באירוע, אבל זה ממש ממש ממש ממש ממש ממש לא מספיק לקליפ של גדול הזמר החסידי. האווירה של הקליפ והעיבוד עם צלילי האורגן מעניקים לשיר תחושה של חלטורה מיותרת, שלא מוסיפה מאומה ורק גורעת מהמקור הכל כך משוב, שכדי להתעלות עליו צריך לעשות מאמץ על שאני לא בטוח שנעשה פה.

את יפתח דקל אני מכיר כבר עשור, יהודי מתוק להפליא שחזר בתשובה לאחר ששמע את הדואט של יונתן רזאל ואביתר בנאי "ציון" והתרגש מהמסר והרעיון. דקל הוא מוזיקאי נפלא, נגן גיטרות ומפיק מוזיקלי משובח. הוא הוציא אלבום בכורה ייחודי לפני כארבע שנים בהפקתו של שמוליק דניאל ועסק בהפקות עבור אמנים אחרים.

הסינגל החדש של דקל "אתה תקום" הוא לחן חדש שלו למילים מהמקורות. הלחן הרוקיסטי לוקח את המילים המוכרות לזוית חדשה סטייל "מחאה" ובקשה מהקב"ה שיגאלנו כבר "כי בא מועד". העיבוד וההפקה המוזיקלית של דקל לצדו של יונתן פררה.

ניסים בלאק, הראפר היהודי המשפיע ביותר לדעתי בכל הזמנים, נמצא בשטף יצירה משוגע לחלוטין. מידי שבוע הוא מוציא שיר חדש פרי עטו, ברמה גבוהה מכל הבחינות.

בלאק יוצר מרתק, חווה כבר שנה של פרץ יצירה והצלחות שמציבות אותו בשורה הראשונה של יוצרי המוזיקה היהודית ברמה הבינלאומית. הקליפים שהוציא הפכו להצלחה נאה מאד.

הסינגל החדש שלו השבוע - "Let it Go" מביא כשמו של השיר "תניח לזה" זווית זורמת יותר בסגנון מוזיקלי לטיני וכיפי עם ריף הגיטרה שפותח את השיר. בלאק מחדד את הסגנון איתו הוא יוצר לאחרונה, יותר שירה, פחות ראפ. העיבוד כרגיל של הגיס - יוסף בראון המוכשר.

