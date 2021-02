אברהם שבתאי הכהן פרידמן - גדול הזמר החסידי אברהם פריד, מצליח בדרך מופלאה לשמח יהודים במשך יותר מ-40 שנה עוד כילד בן 9 במקהלת הילדים - "אלי והילדים" של אלי ליפסקר. אלבום הבכורה שלו יצא לפני 40 שנה בשנת 1981 תחת השם - "No Jew Will Be Left Behind" או בגרסה הישראלית שלו - "אני מאמין".

האלבום יצא בהפקתו של המפיק הנודע שייע מנדלוביץ', ששמע את פריד שר במחנה קיץ, התלהב מקולו ויכולותיו ושכנע אותו להוציא את האלבום בעל שמונת הרצועות. לאלבום הצטרף עוזר הפקה מעניין במיוחד, זמר צעיר ומוכשר שמאחוריו כבר שישה אלבומים באותם ימים - מרדכי בן דוד.

קל ההודאות

האלבום עובד והופק מוזיקלית על ידי הגיטריסט הקלאסי, מרטי לווינטר, שהוא במקצועו בכלל פרופ' למתמטיקה ו...מורה לקרטה. לווינטר עיבד גם את אלבומו השני של פריד "זה הזמן" וכמה שנים קודם לכן (1977) את אלבומה הראשון של להקת הילדים "עמודי שיש" של שמואל בורגר. פריד עצמו התארח כמה שנים לאחר יציאת אלבום הבכורה שלו זמר אורח באלבום השלישי של המקהלה עם השיר "פקודי השם".

העטיפה המקורית הגדלה

האלבום נפתח בלהיט הענק בלחנו של הרב ברוך צ'ייט "קל ההודאות" שיר אותו החל בשנים האחרונות פריד לחדש בהופעותיו. השיר שזכה לעיבוד בסגנון הדיסקו שהיה נפוץ במיוחד באותם ימים.

האלבום כולל שני שירים באנגלית, הראשון שבהם הוא שיר הנושא של האלבום "אף יהודי לא יוותר מאחור" בו שיתף לראשונה פריד פעולה עם מי שיהפוך במהלך השנים ליצרן הלהיטים הגדול ביותר שלו - המלחין והיוצר יוסי גרין. השיר שהלחין גרין למילים של פנינה חנלס שנכתבו בהשראת דרשה של הרבי מליובאוויטש עוסק בכך שעם בוא המשיח כל היהודים יעלו לארץ ישראל ואף אחד מהם לא יוותר מאחור. השיר הנוסף באנגלית הוא "The Return" - "החזרה" שיר העוסק בתפילה בכותל המערבי, האלבום שיצא 14 שנה לאחר מלחמת ששת הימים ושחרור הכותל המערבי הושפע כמובן מהמאורעות שהיו משמעותיים במיוחד גם עבור יהדות ארה"ב והמילים שכתב שמולי גולדמן בלחנו של יוסי גרין מספרות על רגעי התפילה להשם בעמידה ליד הכותל.

אף יהודי לא ייוותר מאחור

בגרסתו הישראלית האלבום נקרא "אני מאמין" על שם השיר שחותם את האלבום - ביצוע מחודש ללחנו הנודע של עזריאל פאסטג הי"ד, המלחין המודז'יצאי שעל פי האגדה הלחין אותו בעת מסעו ברכבת המוות אל מותו במחנות ההשמדה של הנאצים ימ"ש.

באלבום יש קאבר נוסף "קנא" מתוך הסליחות לתענית אסתר, הלחן שנוצר במקור למילים "ידיד נפש" שייך ליצחק אלסטר. השיר הוקלט במקור באלבום "Torah Lives And Sings" של ישיבת חיים ברלין, עשרים שנה קודם לכן וכעת הוצמד למילים החדשות. הרבה שנים לאחר מכן בחר יוסי גרין להלחין מחדש את המילים הלא שגרתיות באלבומו התו השמיני בביצועו של החזן יצחק מאיר הלפגוט. באופן מעניין לא ניתן קרדיט למלחין בעטיפת האלבום, כמו גם ללחנו של הרב ברוך צ'ייט ששמו נעלם מעטיפת האלבום המפורטת למדי שיצאה עם חוברת המילים שצורפה לתקליט.

טוב להודות

אחד השירים היפים באלבום גם הוא שיתוף פעולה עם יוסי גרין - "טוב להודות" שיר מז'ורי מהיר במקצב המרש, סגנון שאנו פחות פוגשים אצל גרין. להיט נוסף מהאלבום היה "וקרב פזורינו" גם הוא בלחנו של גרין. גרין אחראי גם ללחן השיר "קרב יום" מתוך ההגדה לפסח.

את קולות הרקע של האלבום כתבו יחד יוסי גרין ואלן פריישטט, אביו של המעבד גרשון פריישטט, שאף הוא היה בעבר בעל תזמורת חתונות לאחר עלייתו לירושלים, שכונת הר נוף.

מדהים לראות איך במבט של ארבעים שנה, עדיין מוכרים שירים מתוך האלבום הזה שחשף לנו גם את קולו הייחודי והעוצמתי של פריד וגם את בחירת השירים המשובחת שלו וזיהוי כשרון הענק של יוסי גרין. מזל טוב אבריימל! מאחל לך עוד הרבה שנים של נחת יהודית חסידית, שמחה אמתית, בריאות איתנה ויציבה ויכולת להמשיך וליצור ולשמח יהודים רבים בכל העולם כולו.