התפשטות האומיקרון בארה"ב: נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, הודה אתמול (שני) כי נטל את מנת החיסון השלישית של החיסון נגד נגיף הקורונה וגרף קריאות "בוז" מהקהל.

במסגרת צילומי תוכנית, הודה המראיין ביל אוריילי, כי נטל את מנת הדחף נגד נגיף הקורונה, ושאל את טראמפ האם גם הוא לקח, טראמפ השיב לו: "כן, גם אני נטלתי את הבוסטר".

הקהל הרפובליקני התומך בטראמפ (שעל פי ההערכות רובם מתנגדים לנטילת החיסונים), החל בשריקות וקריאות של בוז לעבר טראמפ, כאשר טראמפ ניסה להסות אותם, וקרא כמה פעמים "אל".

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ