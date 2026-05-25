המחסום בתוך הקליניקה: כשהמילים הרגילות כבר לא עוזרות למטופל

כשזה בא מבפנים, מתוך עולמו הפנימי של המטופל, זה גם מתקבל בצורה הרבה יותר שלמה וטבעית

שיטת 'דמיון נובע' פועלת בהצלחה מזה כשלושים שנה, ובמהלך תקופה זו צברה מוניטין רב וניסיון עצום. "עברו דרכנו אנשי מקצוע ממגוון תחומים: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, רבני קהילות, ומטפלים אלטרנטיביים מכל הסוגים", מפרט ד"ר עמית קדם, מייסד השיטה. "היתרון המובהק של 'דמיון נובע' הוא הגמישות הרבה הטמונה בה, מה שמאפשר להתאים אותה כמעט לכל סיטואציה טיפולית ולשלב אותה ככלי עוצמתי בתוך שיטות קיימות".

בעוד שהלימודים הקלאסיים והמקיפים בשיטת 'דמיון נובע' מתקיימים לאורך השנה במסגרת המכון, בעקבות ביקוש הולך וגובר נערך בקיץ האחרון סמינר מיוחד המיועד למי שמבקש ללמוד את השיטה באינטנסיביות מוגברת. "פנינו לאנשים שהם כבר מטפלים מנוסים, אך אינם פנויים להתחייב למסלול לימודים שנתי ארוך. הם רוצים לבוא לשלושה ימים מרוכזים, לקלוט את יסודות השיטה לעומק, ומשם להמשיך ולהטמיע אותה בקליניקות שלהם בעצמם", הוא מאבחן את הצורך שענה עליו הסמינר.

גישה ישירה לשורש

כעת, בעקבות ההצלחה הגדולה של סמינר הקיץ והביקוש הרב שהגיע בעקבותיו, צפוי לצאת לדרך בקרוב סמינר חורף נוסף, המתוכנן גם הוא להימשך שלושה ימים מרוכזים ועוצמתיים. "פעמים רבות קורה שמטפל מגיע בטיפול למוקדי קושי ספציפיים, בהם הוא מרגיש שיש 'חסימה' עמוקה אצל המטופל שלו, והוא אינו יודע כיצד לגשת אליה. השיטות הרגילות שבהן הוא משתמש אינן מספיק יעילות או אפקטיביות במקרים אלה", מחדד קדם את הצורך המקצועי שהסמינר בא למלא.

"היתרון הייחודי שלנו הוא שבעצם מתאפשרת כניסה ישירה לנפש דרך שער הדמיון. המונחה עצמו מזהה באופן אינטואיטיבי היכן נמצאת החסימה שלו, והוא גם מגלה מתוכו, בכוחות עצמו, כיצד הוא יכול לפתור אותה. במקום שהמטפל או המנחה יצטרך לבצע כל מיני 'להטוטנות' טיפולית כדי לפתור עבור המונחה שלו את הבעיה, הוא יכול להעביר אליו את המפתח להקשבה הפנימית העמוקה. וכשזה בא מבפנים, מתוך עולמו הפנימי של המטופל, זה גם מתקבל בצורה הרבה יותר שלמה וטבעית, וגם בצורה הרבה יותר מדויקת ועוצמתית. זו שיטה שהולכת ישר לנקודה, ישר לשורש הבעיה".

במהלך ימי הסמינר יחוו המטפלים המשתתפים הדגמות חיות, יצפו בתהליכים טיפוליים מלאים ומצולמים של העברת תהליכים בשיטת 'דמיון נובע', ויחד עם הצוות המנחה ינתחו את התהליכים לעומקם. "הם יראו באופן ברור את ההשפעות המיידיות ואת היתרונות הפרקטיים של השיטה. תהיה להם התנסות מעשית של עבודה עצמית בתוך הימים האלה, כשהם מעבירים תהליכים בזוגות אחד לשני. הם מקבלים ליווי מהצוות הכי בכיר של המכון; כלומר – ממני, מייסד השיטה, ומנוריאל אהרון, מנהל המכון. אנחנו ממשיכים ללוות אותם בהמשך הדרך ומסייעים להם בתהליך ההטמעה המעשית בתוך הקליניקות שלהם, ומלמדים אותם כיצד לשלב את הכלים החדשים בשיטות הטיפוליות השונות שבהן הם כבר עובדים".

"הסמינר מיועד במיוחד לאותם אנשים שכבר מכירים שפה טיפולית, שרוצים לבוא בצורה ממוקדת מאוד, לקבל את עיקרי היסוד של השיטה, ולהיות חלק מקבוצה איכותית של מטפלים עמיתים", הוא מחדד ומסכם את קהל היעד. "הרבה פעמים בקורסים השנתיים מגיעים גם אנשים שאלה הם הצעדים הראשונים שלהם בעולם הטיפול, והם צריכים הקדמה והנחיה בסיסית. כאן יש לנו קבוצה איכותית, הומוגנית, של מטפלים שמכירים היטב את השפה, ומביאים איתם כבר ידע וניסיון טיפולי עשיר. הם מקבלים תמונה שלמה ומלאה של כל התהליך הטיפולי, יחד עם כל הכלים הפרקטיים. וחשוב מכך: אחר כך הם מקבלים ליווי ותמיכה לכל אורך השנים, גם במפגשי המשך תקופתיים, וגם מענה שוטף לשאלות מהצוות המקצועי הבכיר של המכון".

סוד הזיכרון הפנימי

מה עומד בבסיס סוד ההצלחה של שיטת 'דמיון נובע'? ד"ר עמית קדם מסביר זאת באמצעות משל עתיק: "הגמרא במסכת נידה מספרת שלפני שירדנו לעולם, לימדו אותנו את כל התורה כולה – כלומר, את כל מה שאנו צריכים לעשות ולהשיג בחיים האלה. ידענו בדיוק מהי שליחותנו כאן. אך ברגע הלידה, מלאך סוטר על פינו ומשכיח מאיתנו הכל. החיים שלנו הם למעשה מסע שלם של חיפוש האבדה הזאת: מהי התורה שלי? מהי השליחות שלי? הידע הזה קיים עמוק בתוכי, רק שנשכח. לכן, עיקר העבודה היא לחזור ולהיזכר".

לדבריו, הרעיון המרכזי הוא שאנחנו לא צריכים גורם חיצוני שיאמר לנו מה נכון ומה טוב עבורנו. עלינו להפנות את השאלות פנימה וללמוד להקשיב לתשובות שעולות ממעמקי הנפש. קדם מדגים זאת באמצעות צמתים משמעותיים בחיים: בחירת בן זוג, מקצוע, או מקום מגורים. כשיש אין סוף אפשרויות, הבחירה הנכונה מתאפשרת רק כשאנחנו פוגשים משהו ש"שייך" אלינו באמת. "כשזה קורה, משהו בתוכנו מתעורר, מתחיל להיזכר: 'זה שלי, זה נכון לי'", הוא מסביר. "זהו זיכרון עמום שעומד מול כל ה"שכלים החיצוניים" של העולם, שאומרים לנו 'מה יגידו' או 'איך זה ייראה'. ככל שאדם מסוגל לעצור את הרעש החיצוני ולאפשר לזיכרון הפנימי הזה להתחדד – וזה בדיוק מה שכלים של 'דמיון נובע' מאפשרים – הוא מצליח לזהות למה הוא שייך לבחירות מסוימות. היכולת להקשיב לצו הפנימי הזה, באופן שעוקף את ההיגיון החיצוני, היא המפתח לבחירות נכונות בכל תחומי החיים, מהגדול ועד הקטן ביותר".

משב רוח רענן

הסיפורים של המטפלים שהשתתפו בסמינר האחרון, מדברים בעד עצמם: "אני פסיכולוגית הרבה שנים, למדתי הרבה כלים לאורך הדרך. אני תמיד מחפשת כלים שיגיעו לרבדים עמוקים יותר, כי מהניסיון שלי רק דיבור לא מביא לתוצאות מספיק טובות מבחינתי, ולכן אני תמיד מחפשת כלים עמוקים יותר, וזה מה שהביא אותי לדמיון נובע", משתפת באטריס אהרונוביץ, פסיכולוגית שיקומית. "הרגע שהכי נגע בי בסמינר זה הרגע של הדגמה, שבעצם התנדבתי. עשו עליי הדגמה. זה היה מאוד חזק, מרגש, מטלטל, פותח את הראש. זה היה פשוט רמה אחרת, ממש. מומלץ בחום. יש פה פשוט גישה מעמיקה, עמוקה, שהיא פשוט מגיעה בול למעמקי הנפש, ויכולה לעשות שינוי במקום שבו שיטות אחרות נכשלו. אני חושבת שזה משב רוח רענן, ומומלץ בחום לכל מי שרוצה להעשיר את ארגז הכלים שלו".

קורס דמיונובע

"20 שנה אני עוסק בטיפול, החל מפסיכותרפיה דינמית, CBT וכדומה. הגעתי לפה כי הרגשתי שחסר לי איזשהו כלי בסיסי מאוד. דווקא המפגש פה עם הדמיון הנובע נתן לי את המענה למה שחיפשתי", מוסיף ד"ר צור בסרמן. "הוא בעצם בנוי על בסיס ששולל את המגלומניות שבדרך כלל מצויה בתוך תהליך טיפולי. כשמטפל הוא מאוד נוכח בתוך החדר. בטיפול של דמיון נובע יש תהליך שבו ההנחת יסוד היא שכל התשובות נמצאות אצל המטופל, בדימויים שלו, רק הוא יכול לגשת אליהם ורק הוא יכול לפרש אותם. התהליך הזה דורש הרבה מאוד ענווה מצד המטפל וגם מצד המטופל. תהליך מאוד מאוד ייחודי. הם פיתחו פה דבר נפלא, אני חושב שהם הפכו שיטה למשהו מאוד נגיש. מאוד ברור, מאוד דידקטי, שאדם יכול לבוא ולקבל את הכלים בצורה מאוד מאוד ברורה, בהירה, ולהתחיל לעבוד החל מהרגע הראשון".

הסמינר הקרוב יוצא לדרך!

הסמינר למטפלים יתקיים בימים ראשון- שלישי, י"ד - ט"ז בשבט, 1-3 בפברואר, בבית ההארחה רמות שפירא שביישוב בית מאיר. ניתן להוסיף לינה ופנסיון מלא במחיר מסובסד. מספר המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.

לסיוע ושאלות נוספות:

02-5099660 או בווצטאפ לאיתמר: 058-5099663