אם אתם שמים את זה בכביסה - המטליות שלכם מנקות פחות

יש רגע כזה אחרי ניקיון שבו משהו פשוט לא מסתדר.

המטלית יצאה עכשיו מהמכונה. היא מריחה נהדר, רכה, מקופלת יפה, ובכל זאת אחרי שני מעברים על המראה נשארים פסים. על השיש יש תחושה מעט שמנונית. האבק כאילו נמרח במקום להיעלם.

ואז, באופן טבעי, מאשימים את חומר הניקוי.

אבל לפעמים הבעיה התחילה הרבה קודם - דווקא בכביסה של המטלית עצמה.

ריח של כביסה נקייה, ביצועים קצת פחות

מטליות מיקרופייבר לא עובדות כמו סמרטוט כותנה רגיל. הסיבים שלהן דקים מאוד, וביניהם יש חללים זעירים שתפקידם לאסוף אבק, שומן ולכלוך ולהחזיק אותם בתוך הבד במקום פשוט לדחוף אותם מצד לצד - וזה בדיוק מה שהופך אותן לכל כך יעילות. אבל כאן מגיעה הטעות.

מרכך כביסה ודפי מייבש נועדו להשאיר על הבד חומרים שנותנים לו תחושה רכה יותר ומפחיתים חשמל סטטי. במטליות ניקוי מסוימות, ובעיקר במיקרופייבר, אותה שכבה יכולה לצפות את הסיבים ולפגוע ביכולת שלהם לאסוף לכלוך כמו שצריך. יצרנית E-Cloth, למשל, מזהירה במפורש שלא להשתמש במרכך או בדפי מייבש במטליות שלה.

כלומר, המטלית יכולה לצאת מהמכונה ריחנית ונעימה יותר למגע - אבל פחות טובה בעבודה שלשמה קנינו אותה.

וזה מסביר את הפסים

אם יצא לכם לנקות מראה או חלון ולהרגיש שאתם רק מעבירים את הלכלוך ממקום למקום, זה יכול להיות אחד ההסברים.

מומחי ניקיון מזהירים גם מערבוב מטליות מיקרופייבר עם מגבות ובגדי כותנה. הסיבים הזעירים של המיקרופייבר אוספים בקלות מוך מהכביסה האחרת, ואז הם כבר מגיעים לניקיון כשהם עמוסים במה שניסינו להיפטר ממנו.

קצת אירוני.

אנחנו מכבסים את המטלית כדי לנקות אותה, ובאותה פעולה יכולים למלא אותה שוב בשכבה שלא ממש עוזרת לה לנקות.

אז איך מכבסים אותן?

כאן דווקא לא צריך שום טריק ויראלי.

במטליות שהיצרן שלהן ממליץ על כך, כביסה עם כמות קטנה של חומר כביסה, בלי מרכך ובלי דפי מייבש, היא בדרך כלל הדרך הפשוטה ביותר. E-Cloth ממליצה גם לשטוף ולסחוט את המטליות אחרי שימוש ולכבס אותן בנפרד או לפחות הרחק מבדים שמייצרים הרבה מוך.

גם שימוש ביותר מדי חומר כביסה אינו רעיון טוב. עודף חומר יכול להשאיר שאריות על בדים במקום להפוך אותם לנקיים יותר.

וכדאי גם להציץ פעם אחת בתווית שעל המטלית.

זה אולי החלק הכי פחות מרגש בכתבה, אבל הכי שימושי: לא כל מיקרופייבר זהה, וחלק מהיצרנים מאפשרים טיפול שונה. אפילו ה-American Cleaning Institute מציין שמרככים מודרניים מסוימים מתאימים כיום גם למיקרופייבר, כך שההוראה של היצרן חשובה יותר מכל כלל גורף.

כבר השתמשתם במרכך? לא חייבים לזרוק

גם כאן אין צורך להיפרד מהמטליות.

אם השתמשתם בטעות במרכך או בדף מייבש, אפשר פשוט לכבס שוב את המטלית עם מעט חומר כביסה וללא מרכך.

ואולי זה הדבר המפתיע בכל הסיפור.

אנחנו רגילים לחשוב שמטלית רכה יותר, ריחנית יותר ומפנקת יותר היא בהכרח מטלית נקייה יותר.

אבל במטלית ניקוי, לפעמים דווקא כל הפינוקים האלה מפריעים לה לעשות את העבודה.

לפעמים כדי שהיא תנקה טוב יותר, צריך פשוט לכבס אותה קצת פחות "יפה".