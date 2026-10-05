שטפתם הכול והריח עדיין שם? כנראה פספסתם את זה

בזמן הבישול, קולט האדים שואב לא רק אדים אלא גם חלקיקי שומן וריחות. חלק מהם נלכדים בפילטר, ושם הם יכולים להצטבר בהדרגה.

לכן גם אם ניגבתם את החלק החיצוני של הקולט, פילטר שומני יכול להמשיך להיות מקור לריח. מומחי ניקיון ממליצים להוציא את הפילטר בהתאם להוראות היצרן ולנקות אותו באופן קבוע. בפילטרים רחיצים ניתן בדרך כלל להשתמש במים חמימים וסבון, אך חשוב לבדוק קודם את הוראות הדגם הספציפי.

אחרי תקופה של הרבה בישולים וטיגונים, זה בהחלט אחד המקומות הראשונים שכדאי לבדוק.

2. מגבת המטבח שנראית תמימה

מגבת שמנגבים בה ידיים, כלים, שיש ולעיתים גם טיפות שמן יכולות לספוג במהלך היום הרבה יותר ממה שנראה לעין.

המגבות נשארות לעיתים לחות במשך שעות, ולחות יחד עם שאריות מזון ולכלוך יכולה ליצור ריח לא נעים. מומחי ניקיון ממליצים לאפשר למגבות להתייבש היטב בין שימושים ולכבס בתדירות גבוהה יותר מגבות שמשמשות לניגוב משטחים מלוכלכים.

אם המטבח נקי והריח עדיין נשאר, נסו פשוט להוציא את כל המגבות, המטליות ושטיחוני המטבח מהחדר לכמה דקות. לפעמים המקור מתגלה מיד.

3. השמן בארון

לא כל ריח "של טיגון" מגיע מטיגון שנעשה היום.

שמנים ושומנים יכולים להתעפש עם הזמן, במיוחד כאשר הם מאוחסנים זמן רב, חשופים לחום, לאור או לאוויר. שמן שהתעפש יכול לקבל ריח חריף ולא נעים, ולעיתים בקבוק ישן בארון מספיק כדי להשפיע על הריח באזור כולו.

כדאי לפתוח בקבוקים ישנים ולבדוק את הריח. אם השמן מריח חריג, חמוץ או מעופש - לא משתמשים בו.

4. המדיח ששוטף את הכלים - אבל צריך ניקוי בעצמו

המדיח הוא עוד מקום שקל לפספס. שאריות מזון ושומן יכולות להצטבר במסנן ובאזורים נסתרים בתוך המכונה.

הסביבה החמה והלחה של המדיח עלולה לגרום לריחות להישאר בתוכו, ואז בכל פעם שפותחים את הדלת הריח מתפזר בחזרה למטבח.

אם יש ריח, כדאי להתחיל מהמסנן, לבדוק אם נותרו שאריות מזון ולנקות בהתאם להוראות היצרן.

5. החריץ שאף אחד לא מגיע אליו

בין הכיריים לשיש, מאחורי מכשירי חשמל, מתחת לטוסטר או לאורך החיבור שבין השיש לקיר יכולים להצטבר במשך הזמן פירורים, טיפות רוטב ושמן.

לעיתים מדובר בכמות קטנה מאוד של לכלוך, אבל כשהיא נשארת במקום חם במשך כמה ימים היא יכולה להפוך למקור ריח עקשן. גם מומחי מטבח מציינים אזורים נסתרים שבהם שאריות מזון מצטברות כאחד המקורות שכדאי לבדוק כאשר הריח נשאר.

עברו עם פנס לאורך החריצים שסביב הכיריים והמכשירים. לעיתים תופתעו לגלות מה נפל שם.

ומה לא כדאי לעשות?

התגובה הטבעית לריח היא להוסיף ריח אחר - מטהר אוויר, מבשם או חומר ניקוי ריחני במיוחד.

זה יכול לגרום למטבח להריח טוב יותר לזמן קצר, אבל אם מקור הריח נשאר במקומו, הוא בדרך כלל יחזור. מומחי ניקיון ממליצים קודם לאתר ולנקות את המקור ולא להסתפק בכיסוי שלו באמצעות בישום.

אז לפני שאתם מתחילים שוב לשטוף את כל הרצפה, עברו דווקא על המקומות שלא נמצאים ברשימת הניקיון הרגילה: פילטר קולט האדים, מגבות ומטליות, בקבוקי שמן ישנים, מסנן המדיח והחריצים שסביב הכיריים.

לפעמים המטבח כבר נקי לגמרי - ורק דבר קטן אחד, שמסתתר במקום שלא חשבתם עליו, ממשיך להזכיר את ארוחת החג.