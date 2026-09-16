הבית עוד הפוך מהחג וכבר שבת? תנו לנו 30 דקות

החג נגמר, אבל הבית עוד לא ממש קיבל את ההודעה. על השולחן נשארו דברים מהאירוח, המטבח עדיין מספר את סיפור הסעודות האחרונות, הכביסה הצטברה - וכבר צריך להתחיל לחשוב על שבת.

בתקופה הזאת, כשחג רודף שבת ושבת רודפת חג, אין שום סיבה להתחיל עכשיו ניקיון יסודי. מה שצריך הוא "איפוס": חצי שעה ממוקדת בחמשת המקומות שמשפיעים הכי הרבה על התחושה בבית.

בואו נבהיר מראש: אין כאן פטנט סודי, לא שיטת ניקיון מהפכנית ובטח לא קסם שיהפוך בית אחרי חג למצוחצח בתוך חצי שעה. ואם אתן מאלה שגם אחרי שלושה ימי חג, עשרות אורחים ואינספור סעודות הבית אצלן נראה כאילו הרגע סיימה העוזרת לנקות - הכתבה הזאת כנראה לא בשבילכן.

היא מיועדת לכל השאר. לאלה שמסתכלות עכשיו סביב, רואות את הכיור, הסלון, הפירורים והכביסה, וצריכות שמישהו פשוט יגיד להן מאיפה להתחיל - ובעיקר על מה אפשר כרגע לוותר.

לפני שאתם מעמיסים את האוכל לחג - תקראו את זה טובה אור | 09.09.26

אז מכוונים טיימר ל-30 דקות. לא מתעכבים על שום דבר שלא חייבים - ומתחילים.

דקות 0-5: קודם מעלימים את הבלגן

קחו סל כביסה גדול או ארגז ועברו במהירות בסלון, בפינת האוכל ובמטבח.

צעצועים, שקיות, ניירות, בגדים, כלים שנדדו מהחדרים וחפצים שאין לכם זמן להחזיר עכשיו למקום - נכנסים לסל.

המטרה אינה לסדר כל מגירה. המטרה היא לפנות את המשטחים ואת הרצפה. את הסל מניחים בחדר צדדי ומטפלים בו אחר כך.

כבר אחרי חמש דקות הבית ייראה אחרת.

דקות 5-10: משתלטים על הכיור והשיש

זה המקום שבו לא כדאי להתפזר.

כלים למדיח או לערימה מסודרת, שאריות לפח, מוצרים חוזרים לארון ולמקרר. מפנים לחלוטין את השיש ומעבירים עליו ניקוי מהיר בחומר שמתאים למשטח שלכם.

כיור ריק ושיש פנוי יוצרים תחושה של מטבח מסודר גם אם עוד מחכה לכם בישול שלם לשבת.

דקות 10-15: השולחן והסלון

מורידים מהשולחן את כל מה שלא אמור להיות עליו, מנגבים ומחזירים רק את הדברים שבאמת צריכים להישאר.

בסלון מיישרים כריות, מקפלים שמיכות, אוספים כוסות ומחזירים כיסאות למקום.

אל תתחילו לסדר ספריות. אל תפתחו מגירות. ואל תעצרו פתאום למיין את ערימת הניירת שמחכה כבר חודש. אנחנו עדיין במרוץ נגד השעון.

דקות 15-20: השירותים והכיור

דווקא חדר קטן יכול לשנות מאוד את התחושה בבית.

מרוקנים פח אם צריך, מנקים במהירות את האסלה והכיור, מעבירים ניגוב על המראה ומחליפים מגבת ידיים.

לא קרצוף פינות ולא ניקוי יסודי - חמש דקות וזהו.

דקות 20-27: הרצפה שרואים

זה לא הזמן להזיז ספות.

מטאטאים או שואבים את האזורים המרכזיים בלבד: מטבח, פינת אוכל, סלון והכניסה לבית. אם הרצפה זקוקה לכך, מעבירים שטיפה מהירה באזורים האלה.

פירורים, אבק ושאריות מארוחות החג נעלמים - והבית מקבל מיד מראה נקי יותר.

דקות 27-30: שלוש הדקות שעושות את ההבדל

פותחים חלונות לכמה דקות אם מזג האוויר מאפשר, מרוקנים את פח המטבח, מיישרים את הכניסה לבית ומחזירים למקום את הדברים הבולטים ביותר לעין.

עכשיו עוצרים.

כן, גם אם חדר הילדים עדיין לא נראה כמו קטלוג. גם אם הסל שהחבאנו בתחילת המשימה מחכה לטיפול. וגם אם בתוך אחד הארונות מתחולל כרגע אירוע שאנחנו מעדיפים לא לדעת עליו.

המטרה הייתה לאפס את הבית - לא לעשות ניקיון יסודי בין חג לשבת.

עכשיו אפשר להתחיל את ההכנות לשבת בבית שאפשר לנשום בו. ואם נשאר לכם כוח אחר כך - מצוין. אם לא, לפחות 30 הדקות האלה טיפלו בדיוק במה שרואים ומרגישים כשנכנסים הביתה.