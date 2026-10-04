המקרר עדיין מלא משאריות החג? זה מה שכבר לא כדאי לאכול

אחרי רצף ארוחות החג, המקרר נראה לפעמים כמו מחסן קטן של קופסאות. כאן נשאר קצת עוף, שם תבנית תפוחי אדמה, במגירה מחכים הסלטים, ובמקפיא כבר אין מקום להכניס אפילו קופסת גלידה.

מצד אחד, חבל לזרוק אוכל טוב. מצד שני, לא תמיד ברור מה עדיין אפשר לאכול ומה כבר עבר זמנו. האם תבשיל שבושל לפני ארבעה ימים עדיין טוב? האם אפשר לחמם שוב את האורז? ומה עושים עם סלט שנשאר על שולחן החג במשך שעות?

לפי הנחיות משרד החקלאות האמריקאי (USDA), רוב השאריות המבושלות נשמרות במקרר במשך שלושה עד ארבעה ימים בלבד, בתנאי שהוכנסו לקירור בזמן ונשמרו בטמפרטורה של 4 מעלות ומטה.

אבל יש כמה הבדלים שכדאי להכיר לפני שמתחילים לרוקן את הקופסאות.

העוף והבשר: ארבעה ימים הם לא המלצה להארכת תוקף

עוף בתנור, צלי בקר, קציצות ותבשילי בשר יכולים להישמר במקרר במשך שלושה עד ארבעה ימים לאחר הבישול.

חשוב להבין: הספירה מתחילה ביום שבו האוכל בושל, ולא ביום שבו הוצאתם אותו מהמקרר בפעם האחרונה.

אם הכנתם סיר קציצות ביום חמישי, אכלתם ממנו בשבת ושמרתם את השאריות ליום שני, הקציצות לא הופכות לטריות יותר בזכות העובדה שחיממתם אותן בשבת.

כמו כן, ההנחיה מתייחסת לאוכל שקורר ונשמר כראוי. אם העוף נשאר על שולחן הסעודה במשך שעות, אי אפשר להניח שהוא בטוח לאכילה רק מפני שהוכנס למקרר אחר כך.

מה כדאי לעשות? אם נשארה כמות גדולה של בשר או עוף ואתם יודעים שלא תאכלו אותה בימים הקרובים, חלקו אותה למנות קטנות והקפיאו בהקדם, כל עוד היא עדיין בטוחה לאכילה.

כך גם יהיה קל יותר להוציא בכל פעם בדיוק את הכמות הדרושה.

אורז מבושל: דווקא כאן חשוב במיוחד לא להתעכב

האורז נראה תמים לחלוטין. אין לו ריח חריג, הצבע שלו נשאר לבן והוא אפילו נראה טוב אחרי חימום. ובכל זאת, הוא דורש תשומת לב מיוחדת.

אורז עלול להכיל נבגים של חיידק בשם Bacillus cereus, שיכולים לשרוד את הבישול. כאשר אורז מבושל נשאר זמן ממושך בטמפרטורת החדר, הנבגים עלולים להתפתח לחיידקים שחלקם מייצרים רעלן.

הבעיה היא שחימום חוזר אינו מבטיח שהרעלן שכבר נוצר ייהרס.

לכן, כשמסיימים לבשל אורז, חשוב לקרר אותו במהירות. עדיף להעביר אותו לקופסאות שטוחות וקטנות ולהכניס למקרר בתוך שעה.

לגבי משך האחסון, ההנחיות אינן אחידות בכל המדינות. שירות הבריאות הבריטי ממליץ לשמור אורז מבושל במקרר עד 24 שעות בלבד לפני אכילתו מחדש, ולכן כדאי לאמץ כאן את הגישה המחמירה.

אם נשאר לכם אורז מסעודת החג והוא עומד במקרר כבר כמה ימים, עדיף להיפרד ממנו, גם אם הוא נראה ומריח כרגיל.

סלטים: תלוי מאוד מה יש בקופסה

לא כל הסלטים מתנהגים אותו הדבר.

סלט ביצים, סלט טונה, סלט עוף וסלטים מבושלים המכילים מיונז דורשים קירור רציף. לפי הנחיות FoodSafety.gov, סלטים מהסוג הזה נשמרים בדרך כלל שלושה עד ארבעה ימים במקרר.

ומה לגבי סלט ירקות קצוץ?

גם אם הוא לא התקלקל מבחינה בטיחותית, האיכות שלו עלולה להיפגע במהירות. העגבניות מגירות נוזלים, המלפפונים מתרככים והעלים מאבדים מפריכותם. מומלץ להכין סלט ירקות טרי סמוך לארוחה, ובמיוחד להיזהר מסלט שכבר עמד זמן רב על השולחן.

ומה לגבי חומוס, טחינה וסלטים קנויים? במקרה הזה חשוב להבחין בין מוצר סגור למוצר שכבר נפתח. יש לפעול לפי הוראות האחסון ותאריך התפוגה שעל האריזה, ובפרט לפי ההנחיות לאחר הפתיחה. אם הסלט הועבר לקערת הגשה ועמד בחוץ במשך שעות, תאריך התפוגה המקורי כבר אינו מספיק כדי לקבוע שהוא בטוח.

מרקים ותבשילים: אל תסמכו על העובדה שהסיר היה מכוסה

מרק ירקות, מרק עוף, חמין ותבשילי קטניות נשמרים בדרך כלל שלושה עד ארבעה ימים במקרר, בתנאי שקוררו כראוי.

אחת הטעויות הנפוצות היא להשאיר סיר גדול על השיש עד שיתקרר לחלוטין, ורק אז להעביר אותו למקרר.

למעשה, סיר גדול ועמוק עלול להישאר חם במרכזו במשך זמן ממושך, גם כשהחלק החיצוני כבר מרגיש פושר.

הפתרון פשוט: חלקו את המרק לכמה קופסאות רדודות. כך החום יתפזר מהר יותר והאוכל יתקרר בצורה בטוחה.

אין צורך להשאיר אוכל מבושל מחוץ למקרר במשך שעות כדי שיגיע לטמפרטורת החדר. אפשר להעביר כמויות קטנות של אוכל חם ישירות למקרר, כל עוד לא מעמיסים עליו סירים גדולים ורותחים.

ומה עם תפוחי האדמה והירקות המבושלים?

תפוחי אדמה אפויים, ירקות מבושלים ופשטידות נשמרים בדרך כלל במקרר כשלושה עד ארבעה ימים.

הנקודה החשובה אינה רק סוג המאכל, אלא גם מה עבר עליו מאז הבישול.

תפוחי אדמה שנכנסו למקרר זמן קצר לאחר ההכנה אינם דומים לתבנית שעמדה על שולחן הסעודה במשך אחר צהריים שלם.

גם פשטידה עם ביצים או גבינות צריכה להישמר בקירור, ואין להשאיר אותה על השיש רק משום שהיא אפויה.

השארתם את האוכל על שולחן החג? כאן מתחילה הבעיה

גם אוכל טרי לחלוטין עלול להפוך ללא בטוח אם הוא נשאר זמן רב ללא קירור או שמירת חום מתאימה.

לפי הנחיות ה-USDA, אין להשאיר מזון מתכלה בטמפרטורת החדר במשך יותר משעתיים במצטבר. כאשר הטמפרטורה עולה על 32 מעלות, הזמן מתקצר לשעה אחת.

לכן, אם הסלטים, הדגים או העוף עמדו במשך שעות על שולחן החג, לא מספיק להכניס אותם למקרר בסוף הארוחה.

חשוב להבדיל בין אוכל שנמצא על פלטה ושומר על חום מתאים לבין אוכל חמים שנמצא בתוך סיר כבוי. כדי לשמור מזון חם בצורה בטוחה, עליו להישאר בטמפרטורה של 60 מעלות לפחות.

כאשר לא ידוע כמה זמן המאכל עמד בטמפרטורה שאינה בטוחה, עדיף לא להסתכן.

מריחים לפני שאוכלים? לא תמיד זה עובד

רבים מאיתנו מכירים את הבדיקה הביתית: פותחים את הקופסה, מריחים, מסתכלים ואם הכול נראה בסדר - מחליטים שאפשר לאכול.

אלא שחיידקים מסוימים הגורמים להרעלות מזון אינם משנים בהכרח את הריח, הטעם או המראה של האוכל.

לכן, ריח טוב אינו הוכחה לכך שהמזון בטוח.

כמובן, אם מופיעים עובש, ריח חריג, שינוי צבע חשוד או סימני קלקול אחרים, יש להשליך את המזון. אבל גם בהיעדרם, חשוב להתחשב במשך האחסון ובתנאים שבהם נשמר.

אפשר לחמם שוב ושוב את אותו תבשיל?

חימום חוזר אינו מאפס את שעון האחסון. אם תבשיל בושל לפני ארבעה ימים, חימומו היום לא מעניק לו ארבעה ימים נוספים במקרר.

בנוסף, כל פעם שהאוכל יוצא מהמקרר ועומד בחוץ, הוא עלול להיחשף לטמפרטורות שמעודדות התרבות חיידקים.

הדרך המעשית היא להוציא מראש רק את הכמות שמתכוונים לאכול, ולחמם אותה היטב.

לפי הנחיות משרד החקלאות האמריקאי, בחימום שאריות מומלץ להגיע לטמפרטורה פנימית של 74 מעלות. מרקים ורטבים יש להביא לרתיחה.

במיקרוגל כדאי לערבב את המזון במהלך החימום, משום שלא תמיד הוא מתחמם באופן אחיד.

וחשוב לזכור: חימום יסודי אינו הופך אוכל שאוחסן בצורה לא בטוחה למאכל שאפשר לאכול ללא חשש.

אז מה עושים עכשיו עם כל השאריות?

לפני שמתחילים את השבוע, כדאי להקדיש כמה דקות לסידור המקרר.

התחילו בקופסאות הישנות ביותר. בדקו מתי הוכן כל מאכל, האם נשמר ברציפות בקירור וכמה זמן שהה מחוץ למקרר.

מאכלים שעדיין נמצאים בטווח האחסון הבטוח אפשר לתכנן לאכול בימים הקרובים, או להקפיא אם לא תספיקו.

חשוב לדעת שהקפאה אינה מתקנת אחסון לקוי. אם אוכל כבר נשמר יותר מדי זמן או עמד שעות מחוץ למקרר, הכנסתו למקפיא לא תהפוך אותו לבטוח.

לקראת הפעם הבאה, אפשר לאמץ הרגל פשוט במיוחד: להדביק על כל קופסה מדבקה קטנה עם תאריך הבישול. כך לא צריך לנסות להיזכר אם העוף הוא מערב החג או מהסעודה האחרונה.

ואם כבר מסדרים את המקרר, כדאי לבדוק גם את הטמפרטורה שלו. כדי לשמור על המזון בצורה בטוחה, היא צריכה להיות מתחת ל-4 מעלות.