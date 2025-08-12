מותר ללכת לטייל בגן הבהאים בחיפה ובעכו? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני עבודה זרה הקשורה לימי בין הזמנים. יש בחיפה ובעכו גנים מדהימים, נקראים גן הבהאים. זה כת שהיה אחד שייח' מוסלמי שהוא כפר בקוראן. קראו לו עלי מירזה מוחמד, והוציאו אותו להורג. והכת שלו, אלו שהמשיכו את דרכו, זה הבהאים. והם, האמונה שלהם זה יופי, בצמחייה, זה משהו מדהים. יש להם גנים לראות שם מרהיב עין. האם מותר לבקר בגנים האלו?

הלכה למעשה, מותר לבקר שם, להצטלם וליהנות, ואין בזה חשש. רק מה? החדר האמצעי של בית התפלות שלהם, שם הם מתפללים - לא להיכנס לשם. אבל כל הפארק, לטייל, לראות, להצטלם, מותר ללא חשש.

