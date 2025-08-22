האם מותר להיכנס לבריכה עירונית שמחללת שבת? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש הקשורה לימי בין הזמנים. בעבר דיברנו לגבי מקומות מחללי שבת, אם מותר ללכת לשם בימי בין הזמנים, הבאנו מה שהבאנו. כרגע אני רוצה לדבר על מקומות מחללי שבת, אבל הם לא פרטיים, הם קשורים למנהל, לעירייה, לרשות המקומית, כמו בריכה עירונית שפתוחה אפילו בשבת, מעורב חלילה. והקצו לציבור החרדי, לנפרד, כמה שעות בשבוע.

רבותיי, אני קורא לציבור דווקא ללכת למקום הזה. למה? זה מקום שייך לנו. אנחנו תושבי העיר שותפים בקופת העיר המשותפת, ואנחנו לא מקבלים את הזכויות שלנו. אם כל השנה לא נותנים לכם שעות, זאת אומרת שאתם משלמים ארנונה ולא מקבלים את הזכויות. מה נעשה שמלכות הרשעה לא אכפת לה מאיתנו? כרגע, סוף-סוף, הצליחו עסקנים להוציא מהם כמה ימים. הוא לא יכול לאסור עליי דבר שהוא שלי, לכן אני קורא לציבור דווקא ללכת לשם. שיראו שכולם באים ויוסיפו עוד ימים.

