מעלתו הנדירה של הגבאי שמעלה מתפללים לתורה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מעלתו הנדירה של הגבאי שמעלה מתפללים לתורה • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Gershon Elinson/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה מדיני קריאת התורה. יש את הגבאי שמעלה את העולים לתורה - 'יעמוד פלוני', 'יעמוד פלוני'. תדעו לכם שבסדר הדברים של הבעל-קורא, העולה והגבאי, אחד מהם משמש כביכול במקום משה רבנו, אחד במקום עם ישראל מקבל את התורה, והגבאי כביכול, שימו לב, כאילו, במקום הקדוש ברוך הוא, שהוא בא ואומר, 'נותן להם לעלות'.

כיוון שזה כך אמרו רבותינו, צריך שהגבאי שמעלה יהיה אדם ירא שמיים, בעל מידות טובות, שמועתו טובה. ולמה? כי האדם הזה כביכול, הוא פה בא מייצג כביכול במקום הקדוש ברוך הוא. התפקיד הכי גבוה. יש את הבעל-קורא, יש את המברך, אבל הגבאי, בצורה שמגישים את זה, מעלתו הכי גבוהה.

