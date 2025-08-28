הגבאי נפגע וברח באמצע קריאת התורה, מה דינו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קריאת התורה והגבאי. כיוון שדיברנו בעבר, שגבאי שמעלה עליות הוא כביכול מייצג במקום הקדוש ברוך הוא, ויש פה את התורה הקדושה ויש פה את משה רבנו ועם ישראל, אלו שנמצאים סביב התורה, כל אחד כביכול. גבאי שפגעו בו, קם מישהו צעק, 'מה אתה עושה פרוטקציות? צריך לזרוק אותך', בקיצור פגע בו. הגבאי תפס את הרגליים, ברח מבית הכנסת באמצע קריאת התורה.

רבותיי, אמרו רבותינו הפוסקים, חמור מאוד מה שעשה - אבל הוא נפגע. אני מבין שהוא נפגע, לא מקטין מהפגיעה שלו. אבל אתה פוגעים בך- אז אתה פוגע בתורה? כשהוא בורח, הוא פוגע בתורה, הוא השאיר אותה לבד, מה זה לבד? עם הבעל קורא, אבל בתפקיד שלו הוא השאיר את הכל וברח. יתאפק, נמחה על כבודו, הכל בסדר - אבל לפגוע בתורה, אסור לו לפגוע בשום מצב.

