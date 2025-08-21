כיכר השבת
עם כח הצדקה

אלול הגורלי: 40 יום במקומות הקדושים ותפילת כל גדולי ישראל

השנה לא מפספסים את ההזדמנות לשנות את הגורל שלנו. להשפיע כיצד תראה השנה הבעל"ט | תורמים עכשיו ומצטרפים לתפילת כל גדולי ישראל, לצד תפילת 40 הימים במקומות הקדושים | עם כח הצדקה, נשנה את השנה הבעל"ט לטובה (חרדים)

40 יום בכותל המערבי (צילום: באדיבות המצלם)

במשך כל אחד מ־40 ימי הרחמים, יישאו שלוחי ועד הרבנים לענייני צדקה תפילות נרגשות מעומק הלב במקומות הקדושים ביותר: בכותל המערבי שער השמים, אצל אמא רחל שבוכה ומתחננת עלינו. במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, המקום שממנו יוצא אור גדול לעם ישראל. והצדקה העצומה של כלל ישראל לעניי ועד הרבנים עולה ופותחת שערי אולמות לבקשות שלנו.

אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! לחצו כאן למסירת שמכם לתפילה>>>

כל גדולי הדור שליט"א, חתמו יחדיו על שטר מיוחד, "להחיש ישועה", שבו הם כותבים במפורש: "ראוי לכל אחד להיות שותף בזה... גדול כח הציבור יחד בצדקה הגדולה ובכח התפילה יום יום בשערי שמים... להגן מכל צרה ולהחיש ישועה".

"וגם אנו מצטרפים בל"נ לתפילה על תורמי ועד הרבנים ומשפחתם... להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, למלאות משאלות ליבם לטובה".

השנה אין מקום להתלבטות: מי שנמנה על תפילות גדולי ישראל ובמקומות הקדושים, מבטיח לעצמו סנגורים של תפילה וצדקה טהורה, מליצי יושר ומלאכי רחמים שילוו אותו ואת משפחתו בכל צעד ושעל בשנה הבאה.

מי יוכל לוותר על עשרות זכויות יומיומיות, על תפילותיהם של גדולי הדור ועל בכיותיהם של הצדיקים שוכני עפר?

תורמים עכשיו, דואגים לכלכל רבבות משפחות עניות, אלמנות ויתומים, עמלי תורה מתוך הדחק – וזוכים לשנה טובה בזכות כח הצדקה, התפילות של גדולי ישראל והתפילות במקומות הקדושים. לא מפספסים את ההזדמנות.

כיכר השבת
