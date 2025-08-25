כיכר השבת
משתחררים מהתלות

"הם ברחו מהאנטישמיות בצרפת ועכשיו זקוקים לעזרה": עדות אישית מהרב שוקרון

בסרטון המרגש מספר איש החסד הרב דוד שוקרון מעסקני ועד הרבנים על מציאות חייהם הקשה של בני המשפחה שנאלצו להימלט מאימת האנטישמיות בצרפת. כעת, בארץ ישראל, הם מבקשים הזדמנות אמיתית לעלות על מסלול של חיים בכבוד, ולהשתחרר מהתלות בזולת (חרדים)

איש החסד הרב דוד שוקרון מעסקני ועד הרבנים מעיד על מציאות חייהם הקשה של בני המשפחה שנאלצו להימלט מאימת האנטישמיות בצרפת (צילום: באדיבות המצלם)

