מרגש: גאב"ד קוממיות והחתן שנולד יתום

אחרי שנות יתמות רבות, מגיע החתן הצעיר ליום המאושר בחייו – חתונתו – אך הדאגה הכלכלית האופפת את הבית מאפילה על השמחה. מדובר בסיפור שנחשף בימים האחרונים על ידי גאב"ד קוממיות שליט"א, ובמרכזו בחור ישיבה ירא שמים ומתמיד גדול, שאיבד את אביו ע"ה כשהיה תינוק בן עשרה חודשים בלבד.

את ילדותו ונעוריו עבר בצלו של חסר שאי אפשר למלא, ובמסירות גדולה גידלה אותו אמו האלמנה, שנשאה לבדה בעול והקפידה לחנכו לתורה וליראה.

במשך השנים התעלה הבחור, ורבותיו מעידים עליו כתלמיד חכם אמיתי, עמל ושקדן, שכל כולו נתון ללימוד.

לעזרה לחתן היתום- הקליקו כאן>>>

באחרונה זכה להתארס עם בת ישראל כשרה וצנועה, והשניים מתכוננים להקים בית נאמן בישראל על יסודות של תורה ועבודת ה'. אולם דווקא ברגע המאושר הזה, מתגלה התהום הכלכלית: לאם האלמנה אין יכולת לממן את הוצאות החתונה, והחשש הכבד הוא שהחתן ייאלץ לפתוח את חייו בעול חובות שאינו יכול לשאת.

לנוכח המצב המורכב, יצא גאב"ד קוממיות שליט"א בקריאה אישית ונרגשת לטובת החתן היתום. בדבריו ציין הרב את גודל המצווה, והעיד בעדות מפורשת לפיה מדובר ב"בחור תלמיד חכם מתמיד, ירא שמים, בחור ישיבה כמובן, רציני, שזכה להתארס אחרי הרבה שנות יתמות, שאביו ע"ה נפטר כשהוא היה בן עשרה חודשים ועכשיו זו מצוה גדולה לעזור לאמא. הוצאות הנישואים עלו למעלה מראש! מצוה גדולה לעזור להם שיכנס לחופה, לא מתוך חובות, ויוכל להמשיך לשבת וללמוד ולהקים בית נאמן בישראל".

את דבריו מסיים הגאב"ד בברכה מיוחדת לתורמים: "השם יעזור שכל המתעסקים בזה שיראו שפע ברכה בגשמיות ובכל מילי דמיטב".

