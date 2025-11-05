זעקתה הנוראה של הרבנית קוק: מחר החתונה ועדיין אין נדוניה!

החתונה, שתיערך מחר בעזרת ה', מתקרבת בצעדים מהירים – אולם הנדוניה טרם נרכשה, והריהוט הבסיסי ביותר חסר. כל שקל נמדד, כל הוצאה נשקלת, והלב נקרע מול המציאות: כלה צעירה עומדת להינשא, אך אין מה להעניק לה כדי שתפתח את חייה בכבוד.

אל מול הסיפור הזה – שקשה לשמוע אותו ולהישאר אדישים – יצאה הרבנית הצדקנית מרת לאה קוק תליט"א בזעקה נרגשת, מעומק לבה הרחום:"נשמות טובות! יש כאן ילדה צדקת, מתוקה, ממשפחה של צדיקים עובדי ה'. האמא נאבקת להביא פת לחם לבית. היא בבחינת יתומה. אנא, עם ישראל היקרים – כל אחד שיתרום, יתרמו לו משמים כפל כפליים!"

הקריאה של הרבנית קוק, הידועה ברגישותה ובטהרת לבה, נולדה מתוך תחושת אחריות אמיתית כלפי הבת הזו. אין כאן אמירה כללית, אלא קריאה אישית – ברכה מפורשת לכל מי שיזכה ליטול חלק בהצלתה של הכלה הצדקת. "משמים יעמדו לימינו ויתנו לו שמחות, בריאות, פרנסה וישועה – כפל כפליים", הבטיחה הרבנית בדמעות.

לעזרה דחופה לכלה שמתחתנת מחר הקליקו כאן>>>

הקרן שהוקמה למענה נועדה לאפשר לה להתחיל את חייה בשמחה ולא בעול. כל תרומה, קטנה כגדולה, נחשבת כאן להצלת נפש ממש, להצלת לב שבור. מארגני הקרן מספרים על עשרות פניות מרגשות שהגיעו מאז פרסום דבריה של הרבנית, אך עדיין חסר סכום ניכר כדי להשלים את הנדרש – מזרן, ארון, מיטה, ולו גם את הציוד הפשוט ביותר לבית.

זו אינה רק קריאה לעזור – זו הזדמנות נדירה לזכות. להיות שותף למצווה טהורה של הכנסת כלה, ולהיות נכלל בין אלו שעליהם מבטיחה הרבנית קוק כי "יתרמו לו משמים כפל כפליים".

"כשעם ישראל מתאחד סביב מצוקה של בת אחת, מתעורר חסד מלמעלה שאין לו שיעור", אומרים בארגון המלווה את המשפחה. "הרבנית קוק נשאה את קולה בבכי – עכשיו זה הזמן שכל אחד מאתנו יפתח את ליבו".

הציבור נקרא להתגייס ולהיות שותף בהצלתה של כלה צדקת, בבחינת יתומה, אשר מחר תיכנס אל חופתה, ולזכות במצווה חשובה ובברכה נאמנה מפיה של הרבנית שהבטיחה להתפלל בכל לב על התורמים היקרים שיסייעו לכלה הצדקנית לצעוד לחופתה בחיוך ובשמחה של מצוה.

לעזרה דחופה לכלה שמתחתנת מחר הקליקו כאן>>>