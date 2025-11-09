הפוסק הנודע מקדש מעמד תפילה ייחודי עבור כל התורמים – לישועה גדולה וברכה מיוחדת ללומדי התורה: "שיזכו לשבת בבית ה' כל ימי חייהם, ללמוד את התורה הקדושה בלי שום הפרעה" .

לנוכח המצוקה של 68 חתנים וכלות יתומים הניצבים בימים אלו לפני הקמת בית בישראל, מרן הפוסק הגר"ע פריד שליט"א מודיע כי יקיים מעמד תפילה מיוחד בקברו של החזון איש, עבור התורמים.

במכתבו הנרגש, קובע הפוסק כי מדובר במצווה גדולה ונעלית, המחייבת כל יהודי לעמוד לימינם של היתומים בשעתם הקשה. "כמו שבית דין הם אביהם של יתומים", כותב הרב, "כך כל אחד מישראל צריך לראות עצמו אחראי לשמחתם".

רבי עמרם פריד שליט"א פוסק: "החובה מוטלת על כל אחד ואחד מעם ישראל. כמו שבית דין הם אביהם של יתומים – כך כל יהודי צריך לראות עצמו אחראי לשמחתם".

"זו אחת השאלות ששואלים כל אדם בבית דין של מעלה - האם דאגת לנישואי יתומים", מדגיש הגר"ע פריד, ומבטיח לתורמים ברכות גדולות: "יזכו לשמחות בבית בקרוב ממש, לנחת ילדים ונכדים, וינצלו מצרות ומחלות".

